Marvel anunció parte del elenco de Avengers Doomsday: vuelven los X-Men originales y muchos más

A través de un vivo que comenzó al mediodía y se extendió por casi 5 horas y media , Marvel Studios decidió anunciar a 27 actores y actrices que serán parte de Avengers: Doomsday. Así, sorprendieron a los fanáticos y confirmaron la vuelta de estrellas de estos últimos años y de películas que aún no se estrenaron , como es el caso de The Fantastic Four: First Steps, la cual se lanzará en cines el 24 de julio.

Pero esto no fue lo único, sino que luego de muchos años de espera, los X-Men originales oficialmente desembarcarán en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así, los anuncios llegaron en el siguiente orden:

Chris Hemsworth : Thor.

: Thor. Vanessa Kirby : Susan Storm / Invisible Woman.

: Susan Storm / Invisible Woman. Anthony Mackie : Sam Wilson / Captain America.

: Sam Wilson / Captain America. Sebastian Stan : Bucky Barnes.

: Bucky Barnes. Letitia Wright : Shuri / Black Panther.

: Shuri / Black Panther. Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man.

Avengers Doomsday actores actrices 1 El primer grupo fue una mezcla de pasado y futuro del UCM. Marvel Studios

Wyatt Russell : John Walker / U.S. Agent.

: John Walker / U.S. Agent. Ténoch Huerta Mejía : Namor.

: Namor. Ebon Moss-Bachrach : Ben Grimm / The Thing.

: Ben Grimm / The Thing. Simu Liu : Shang-Chi.

: Shang-Chi. Florence Pugh : Yelena Belova / Black Widow.

: Yelena Belova / Black Widow. Kelsey Grammer: Hank McCoy / Beast.

Avengers Doomsday actores actrices 2 La aparición del primer X-Men opacó a las otras figuras. Marvel Studios

Lewis Pullman : Bob Reynolds / Sentry.

: Bob Reynolds / Sentry. Danny Ramirez : Joaquín Torres / Falcon.

: Joaquín Torres / Falcon. Joseph Quinn : Johnny Storm.

: Johnny Storm. David Harbour : Alexei Shostakov / Red Guardian.

: Alexei Shostakov / Red Guardian. Winston Duke : M'Baku.

: M'Baku. Hannah John-Kamen: Ava Starr / Ghost.

Avengers Doomsday actores actrices 3 Quedó en claro que Thunderbolts* y Fantastic Four serán claves para Doomsday. Marvel Studios

Tom Hiddleston : Loki.

: Loki. Patrick Stewart : Charles Xavier / Professor X.

: Charles Xavier / Professor X. Ian McKellen : Erik Lehnsherr / Magneto.

: Erik Lehnsherr / Magneto. Alan Cumming : Kurt Wagner / Nightcrawler.

: Kurt Wagner / Nightcrawler. Rebecca Romijn : Raven Darkhölme / Mystique.

: Raven Darkhölme / Mystique. James Marsden: Scott Summers / Cyclops.

Avengers Doomsday actores actrices 4 El regreso de Loki y los X-Men originales terminó por ilusionar a todos los fans. Marvel Studios

Channing Tatum : Remy LeBeau / Gambit.

: Remy LeBeau / Gambit. Pedro Pascal : Reed Richards / Mr. Fantastic.

: Reed Richards / Mr. Fantastic. Robert Downey Jr.: Victor von Doom / Doctor Doom.

Pedro Pascal Reed Richards Robert Downey Jr Doctor Doom Channing Tatum Gambit Avengers Doomsday Mr. Fantastic, Doctor Doom y Gambit aparecieron como las 3 principales figuras de Doomsday. Marvel Studios

En el video, se pudo escuchar una reversión del tema oficial de los Vengadores y, al momento de la seguidilla de los históricos actores de X-Men, Marvel decidió hacerles una especie de homenaje a su canción original. Por último, Robert Downey Jr. apareció sentado en su silla y realizó un gesto de silencio, de forma que quedó en claro que esto es tan solo el principio y no se trata del elenco completo de Avengers: Doomsday.

Quiénes son las figuras de Marvel ausentes para Avengers: Doomsday

Si bien este anuncio oficial llenó de expectativa a los fanáticos, ya que hay una gran mezcla entre pasado, presente y futuro de Marvel, hay varias figuras que no fueron parte del anuncio y esto sembró muchas dudas.

En un primer lugar, no aparecieron ni Benedict Cumberbatch ni Elizabeth Olsen, los dos principales protagonistas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Otras estrellas de este nivel fueron Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, es decir los tres Hombres Araña que aparecieron en Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange Spiderman Scarlet Witch Se espera que Cumberbatch, Holland y Olsen sean parte de la película. Marvel Studios

Por mencionar algunos más, Hugh Jackman y Ryan Reynolds tampoco están en este anuncio de Marvel y fueron las principales estrellas en cines del 2024. De sus compañeros de Deadpool and Wolverine, el único que sí está es Channing Tatum, de forma que hay grandes chances que X-23, Blade y Elektra puedan estar en Avengers: Doomsday.