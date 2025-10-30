Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga Se trata de David Pearce, quien drogó y mató a una modelo y su amiga en un departamento luego de que las conociera en una fiesta. Por







David Pearce fue condenado por la Justicia. Redes sociales

Un productor de Hollywood llamado David Pearce fue condenado por la Justicia de Los Ángeles a 146 años de prisión por drogar y asesinar a una modelo y su amiga en 2021 en un departamento después de haberlas conocido en una fiesta.

La jueza Eleanor Hunter, integrante del Tribunal Superior de Los Ángeles, resolvió la sentencia después de que Pearce sea condenado en febrero por los asesinatos de Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales. También fue hallado culpable de violación y otras agresiones sexuales contra otras siete mujeres entre 2007 y 2021.

Los fallecimientos de ambas mujeres por el fentanilo se produjeron después de que conocieran al victimario durante una fiesta en Los Ángeles en 2021. Luego se trasladaron hacia un departamento y les entregó GHB, una droga que suele usarse en boliches y se la relaciona con delitos sexuales, además de fentanilo. En tanto, Giles murió antes de arribar a un hospital para ser asistida y Cabrales-Arzola falleció luego de 11 días.

En este marco, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, remarcó el fallo judicial: "Esta sentencia hace justicia, largamente esperada, a Cabrales-Arzola, Giles y a las valientes víctimas de agresión sexual que se atrevieron a denunciar".

"Las víctimas no solo fueron agredidas sexualmente, sino que las vidas de Cabrales-Arzola y Giles fueron truncadas de una de las maneras más devastadoras: una agresión sexual inducida por fentanilo a manos de Pearce", advirtió en esta línea.