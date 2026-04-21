A 10 años de su muerte: lanzaron un tema inédito que escribió Prince para Céline Dion

Whit This Tear fue compuesto en 1991 especialmente para la artista canadiense, y su videoclip es uno de los eventos mundiales para recordar al músico. El creador de Purple Rain falleció trágicamente a causa de una sobredosis accidental de fentanilo.

El legado de Prince renace con un tema inédito de Céline Dion.

En el décimo aniversario de la muerte de Prince , el 21 de abril de 2016, a los 57 años, lanzaron un tema inédito que escribió para Céline Dion en 1991.

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NPG Records, en colaboración con Legacy Recordings, presentaron el nuevo single y videoclip de With This Tear , una grabación de estudio inédita del artista en Paisley Park, una finca que funcionó como estudio de grabación del "Genio de Minneapolis".

Lo relevante del hallazgo, es que Prince produjo, arregló, compuso e interpretó cada uno de los instrumentos en esta versión original. Poco tiempo después de esta sesión, le cedió la canción a "la reina de las baladas ", que la incluyó en su álbum homónimo de 1992, y se convirtió en un clásico de su repertorio.

El tema fue mezclado y masterizado por el ingeniero y productor Chris James , un antiguo ingeniero de Prince cuyos créditos incluyen HITnRUN Phase Two, Art Official Age y Plectrumelectrum.

Prince Rogers Nelson falleció el 21 de abril de 2016 en su propiedad de Minnesota a los 57 años, a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en su casa de Chanhassen, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. El músico padecía de dolores crónicos.

El músico estadounidense alcanzó un éxito masivo con su álbum de 1982, titulado "1999", y apenas dos años después, protagonizó la película semiautobiográfica Purple Rain.

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The Purple Celebration: un homenaje a Prince

El estreno del tema y videoclip de With This Tear coincide con una serie de eventos mundiales al cumplirse una década de la muerte de Prince. Paisley Park, que fue su residencia y estudio de grabación será el epicentro de varios homenajes.

Este 21 de abril se realiza el A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember, con ceremonias de encendido de velas y salones de escucha seleccionados. Del 3 al 7 de junio se llevará a cabo el 10th Anniversary Celebration of Life, una reunión mundial para celebrar la vida, el estilo y la música del hombre que cambió el pop internacional.

"A una década, la música sigue viva y el legado brilla más que nunca", publicaron en la cuenta oficial de Paisley Park.