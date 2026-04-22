Vendedor de choclos y fanático de Boca: quién es "El Puma de Janeiro", el argentino detenido en Brasil por racismo

Se trata de José Luis Haile, un hombre de 67 años, oriundo de La Plata, que vive hace dos años en Brasil y está acusado de insultar a una joven en un supermercado.

Un hombre argentino de 67 años, identificado como José Luis Haile y conocido en las redes sociales como "El Puma de Janeiro" , fue detenido este lunes en Río de Janeiro tras protagonizar un violento episodio de discriminación . El hecho ocurrió en un supermercado de la zona de Copacabana, donde el residente platense fue acusado de injuria racial tras insultar a una joven trabajadora brasileña. A diferencia de otros casos recientes de compatriotas involucrados en situaciones similares, Haile no se encontraba en Brasil como turista, sino que residía en la ciudad carioca desde finales de 2023.

José Luis Haile es oriundo de La Plata, ciudad donde trabajó gran parte de su vida como "arbolito" vendiendo dólares en la Avenida 7, e incluso cuenta con antecedentes por un ataque a golpes contra otro vendedor en dicha zona. En Brasil, se reinventó como vendedor ambulante de choclos y bebidas en la playa, actividad que presumía en sus redes sociales junto a su fanatismo por Boca Juniors y mensajes sobre su gusto por la cultura local y el consumo de cannabis. En su perfil solía compartir frases como: “En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el 'Puma' siempre está”.

Debido a su condición de residente permanente, el "Puma" fue trasladado a una cárcel común en el barrio de Benfica , un destino más severo que el de los turistas detenidos temporalmente. Este caso reaviva el debate sobre la conducta de los argentinos en el exterior y recuerda al de la abogada Agostina Páez, quien permaneció retenida más de dos meses por un hecho similar en Ipanema. En Brasil, la legislación contra la injuria racial ha sido endurecida recientemente y se aplica con rigor, sin distinguir nacionalidad ni estatus migratorio.

El detenido, que solía saludar a sus seguidores con un ameno "Bom día" en sus videos, ahora enfrenta un complejo panorama legal en el país vecino por su comportamiento xenófobo. Las autoridades locales han ratificado su detención mientras se analizan los testimonios incorporados a la causa y las pruebas del incidente en el comercio. La víctima, por su parte, brindó detalles del ataque ante la justicia, marcando un nuevo y triste precedente sobre los actos de odio cometidos por extranjeros en territorio brasileño.

El hecho de "injuria racial" que desencadenó la detención del "Puma de Janeiro"

El conflicto se originó en la fila de una caja de la cadena de supermercados Mundial, cuando Haile comenzó a quejarse de manera agresiva por la supuesta demora en la atención. Ante la protesta, Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que estaba ubicada delante de él, le explicó que la cajera aún no había iniciado su turno y que la caja estaba cerrada. Lejos de calmarse, la respuesta del argentino fue violenta: primero le hizo un gesto de silencio y luego le gritó “negra puta” en dos oportunidades, lo que desató la inmediata indignación de los presentes.

La situación fue advertida por Juan Esteban García, otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar y decidió intervenir al ver la vulnerabilidad de la víctima. García, de oficio albañil, relató que al notar la gravedad de los insultos salió a la calle para buscar ayuda de la Guardia Municipal que patrullaba la zona de la calle Siqueira Campos. Minutos después, los agentes detuvieron a Haile en flagrancia y lo trasladaron a la comisaría correspondiente, donde quedó bajo custodia policial y posteriormente se le dictó prisión preventiva.

puma de janeiro 1 El Puma de Janeiro vivía hace dos años en Brasil.

La ley brasileña penaliza los ataques discriminatorios

Con la reforma de la Ley 14.532, la Justicia del país vecino equiparó la "injuria racial" con el delito de racismo. Esta modificación legal implica penas de entre dos y cinco años de prisión para los acusados.

Este caso representa el segundo conflicto de esta naturaleza entre argentinos y brasileños en pocos meses. A principios de enero, la abogada Agostina Páez realizó gestos racistas a la salida de un bar contra los empleados del lugar.

La defensa de Páez difundió luego un video de seguridad del establecimiento para contextualizar la pelea. Las imágenes muestran a uno de los mozos del bar con "gestos obscenos" en plena calle y de cara a la joven.