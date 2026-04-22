Hector Paletta rompió el silencio: explicó por qué no fue penal la jugada más polémica de River-Boca

El árbitro que estuvo a cargo del VAR en el Superclásico dio los motivos por los cuales decidió no llamar a Darío Herrera para que observe la jugada en el monitor. "Estoy convencido: no fue penal", remarcó.

El árbitro a cargo del VAR en el Superclásico , Héctor Paletta , rompió el silencio este miércoles en C5N y explicó por qué no fue penal la jugada sobre el final del partido dentro del área de River, donde Lautaro Blanco empuja a Martínez Quarta, que podría haber significado un eventual empate para los dirigidos por Eduardo Coudet.

“Me tuve que conservar un poco por el entorno, la familia, tanta polémica por la decisión arbitral. Han decidido llamarme, recibido mensajes de todo tipo. Algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no , siempre las hay dentro de un partido de fútbol”, señaló en un primer momento el juez, que optó por no llamar a Darío Herrera para que observe la jugada en el monitor.

En esa línea, recordó que "la filosofía mía de usar la herramienta y cuando me senté en una silla para ser árbitro de video es interpretar y respaldar las decisiones de campo y en la cancha, que son los que están transpirando la camiseta".

"Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar de esa manera al defensor . Yo en las cámaras, en las imágenes coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro” , describió el juez.

Penal River - Boca Los jugadores de River y el fuerte reclamo a Darío Herrera sobre el final del Superclásico.

Al ser entrevistado por el periodista Pablo Ladaga en el programa Mañanas Argentinas, Paletta detalló los motivos por los que sigue convencido de que no hubo penal en el estadio Monumental: “Sigo sosteniendo que hay una imagen que parece más pero es muy poca esa evidencia para corregir una decisión de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone blanco sobre Martínez Quarta no lo derriba de esa manera. Apenas siente contacto exagera la caída".

"Yo evalúo todo, veo que el jugador se queda en el piso tocándose la espalda como si le hubiesen pegado una piña. Es una jugada gris y decidí respaldar la decisión de los jueces de campo", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2046939750645346583&partner=&hide_thread=false Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el Superclásico rompe el silencio: "Sigo convencido: no fue penal"



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Con la polémica instalada entre los hinchas millonarios, y debido al conocimiento público de que Hector es hermano de Gabriel Paleta, exjugador de Boca, el árbitro fue consultado por su simpatía o si es hincha de algún equipo en el ámbito local. Su respuesta fue taxativa: “No, yo no soy fanático de ningún club de fútbol".

"Imaginate que somos cuatro varones. Tengo un hermano de River y otro de Boca. Esa teoría de que toda mi familia es hincha de Boca ya se cae. Se toman de eso en la previa, pero cuando se anuló el gol en el último minuto de Milton Giménez en el VAR, era yo el VAR en el Superclásico y ahí no tenía nada que ver. Cuando quieren es a favor y cuando quieren es en contra y vamos a cargar con todo", describió Paletta.

Sobre el final de la entrevista más buscada luego del Superclásico, aseguró estar tranquilo con su labor, pese a aclarar que "al hincha nunca lo vamos conformar", en referencia a las decisiones arbitrales que pueda llegar a tomar en el campo de juego o la cabina de VAR.

"Hubo errores, hay errores y van a seguir habiendo errores arbitrales. Yo a River lo dirigí muchos partidos, no solo en Superclásicos y ahora salta todo esto. Pareciera que están buscando algo más", concluyó Paletta.

La jugada más polémica del Superclásico

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El mensaje de Paletta a los hinchas de River, tras la polémica en el Superclásico

El árbitro del VAR en el River-Boca, Héctor Paletta, quien quedó en el centro de la polémica tras la controvertida jugada en el minuto final del Superclásico, en la que Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta, brindó declaraciones en exclusiva a C5N en las que explicó su decisión de no llamar a Darío Herrera y le envió un mensaje a los hinchas del Millonario que se sintieron perjudicados.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca. En medio de la polémica que persiste, el hombre del VAR explicó que “hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar de esa manera al defensor”.

“Yo en las cámaras, en las imágenes coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro”, indicó en diálogo con Mañanas Argentinas y en esa línea se dirigió a los hinchas del Millonario: “A los hinchas los entiendo porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que ellos piensan que estamos sacando cosas. Entonces por más que sanciones una cosa y sea en contra todos van a pensar ‘este te está sacando cosas’. Al hincha nunca los vamos a conformar”.