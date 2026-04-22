Donald Trump aseguró que Irán "se está derrumbando financieramente" El presidente de Estados Unidos afirmó que Irán atraviesa un colapso económico y vinculó esa situación con la presión para reabrir el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio energético global. Por + Seguir en







Donald Trump aseguró que Irán "se está derrumbando financieramente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán enfrenta una severa crisis financiera y vinculó esa situación al bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de y gas.

"¡Irán se está derrumbando financieramente! Exigen la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. ¡Están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡SOS!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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El mensaje se conoció poco después de que su gobierno confirmara la extensión de la tregua con Irán. Según explicó el propio Trump, la decisión de sostener el cese de hostilidades responde, en parte, a las dificultades internas del gobierno iraní para presentar una postura unificada en las negociaciones.

Tregua entre Estados Unidos e Irán El 7 de abril, Estados Unidos e Irán habían acordado una pausa de dos semanas en el conflicto, junto con la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor por el que circula cerca del 20% de la energía que se comercializa a nivel global.