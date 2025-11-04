IR A
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

El productor musical vuelve al ruedo de la mano de un hit seguro y traerá del retiro al histórico cantante puertorriqueño.

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.
Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Tras la extensa espera que casi llega a once meses, Bizarrap sorprendió al confirmar el lanzamiento de su nueva canción. De un momento a otro, y sin ningún tipo de indicio sobre la misma, el productor musical informó en sus redes sociales que este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 hrs se estrenará Daddy Yankee || BZRP Music Session #0/66, la cual había sido adelantada a fines del año pasado.

Pero esto no fue lo único, sino que para generar todavía más dudas volvió a etiquetar a la cuenta @averigua.bien, la cual había sido utilizada hace más de un año para el lanzamiento de la canción con Luck Ra. En esta, hay varios códigos por descifrar y los mismos dan a entender que se vienen muchos estrenos más antes del 2026.

Luego, en los comentarios de la publicación, el propio Bizarrap escribió: "CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN". Este último término fue colocado también como ubicación, por lo que es muy probable que se trate de una colaboración repleta de guiños a las próximas canciones del productor, quien suele sorprender a sus fans.

Lo cierto es que este "retiro" de Daddy Yankee estuvo vinculado al estilo de la música, ya que desde entonces ha lanzado varios temas con una nueva perspectiva de vida y fe. Por eso, muchos creen que Bizarrap traerá de regreso al auténtico cantante puertorriqueño, algo que genera mucha expectativa entre sus fans.

