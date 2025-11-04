4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La agenda del viaje de Javier Milei: visita a Miami, cena en la CPAC y asunción del presidente Paz en Bolivia

El mandatario viajará este miércoles hacia Estados Unidos, en una nueva gira internacional, donde tendrá una serie de actividades económicas y, luego, participará de la jura de Rodrigo Paz en el Altiplano.

Por
Javier Milei viajará de nuevo al exterior.

Javier Milei viajará de nuevo al exterior.

El presidente Javier Milei volverá a tener una gira internacional intensa con una agenda cargada a partir de este miércoles, tanto en el país como en el plano internacional. Tras tomarle juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará a los Estados Unidos, en su visita número 14, y a Bolivia, para presenciar la asunción del nuevo mandatario.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
Te puede interesar:

Osvaldo Jaldo respaldó la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Luego de la asunción del exvocero presidencial en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario partirá hacia Miami, donde participará de una de las cumbres más importantes del mundo, American Business Forum, que convoca a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y diversos emprendedores. Esa misma noche, participará en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Javier Milei - Donald Trump
No habrá reunión entre Trump y Milei por cuestiones de agenda.

No habrá reunión entre Trump y Milei por cuestiones de agenda.

En ese evento estarán también el presidente de los EEUU, Donald Trump (no se cruzará con Milei por cuestiones de agenda), el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

Luego, Milei partirá a Nueva York, donde tiene agendada una reunión con importantes empresarios que invierten en la Argentina, organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas). La última escala que hará antes de volver a Buenos Aires será en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción de su par local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, quien se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.

La agenda oficial de Javier Milei en Estados Unidos y Bolivia

Miércoles 5 de noviembre

  • 15 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del jueves.

Jueves 6 de noviembre

  • 17:45 hs - El Presidente hablará en el American Business Forum.
  • 19:15 hs - Partida del vuelo especial que conducirá al presidente a Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.
  • 22:30 hs - Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

  • 00.30 hs - El Presidente partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30 hs.
  • 12 hs - Participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.
  • 19 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Sábado 8 de noviembre

  • 9:30 hs - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.
  • 11 hs - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludo al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
  • 13 hs - Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
  • 14 hs - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 hs - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada antes de su viaje a Estados Unidos

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

play

Karina Milei recibió a los diputados electos de La Libertad Avanza en Casa Rosada

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 42 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 45 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 46 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 53 minutos
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora