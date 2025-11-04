La agenda del viaje de Javier Milei: visita a Miami, cena en la CPAC y asunción del presidente Paz en Bolivia El mandatario viajará este miércoles hacia Estados Unidos, en una nueva gira internacional, donde tendrá una serie de actividades económicas y, luego, participará de la jura de Rodrigo Paz en el Altiplano. Por







Javier Milei viajará de nuevo al exterior.

El presidente Javier Milei volverá a tener una gira internacional intensa con una agenda cargada a partir de este miércoles, tanto en el país como en el plano internacional. Tras tomarle juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará a los Estados Unidos, en su visita número 14, y a Bolivia, para presenciar la asunción del nuevo mandatario.

Luego de la asunción del exvocero presidencial en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario partirá hacia Miami, donde participará de una de las cumbres más importantes del mundo, American Business Forum, que convoca a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y diversos emprendedores. Esa misma noche, participará en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Javier Milei - Donald Trump No habrá reunión entre Trump y Milei por cuestiones de agenda. En ese evento estarán también el presidente de los EEUU, Donald Trump (no se cruzará con Milei por cuestiones de agenda), el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

Luego, Milei partirá a Nueva York, donde tiene agendada una reunión con importantes empresarios que invierten en la Argentina, organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas). La última escala que hará antes de volver a Buenos Aires será en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción de su par local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, quien se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.

La agenda oficial de Javier Milei en Estados Unidos y Bolivia Miércoles 5 de noviembre