Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido Se trata del bosnio Mladen Zizovic, director técnico de 44 años del Radniki 1923, quien se desplomó en pleno encuentro frente al Mladost y falleció camino al hospital. Era el tercer partido que dirigía en el equipo.







El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Gran conmoción en el fútbol europeo tras la inesperada muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio, quien falleció a los 44 años tras desplomarse durante un partido de la Superliga de Serbia. El suceso ocurrió en el minuto 22 del encuentro entre Radniki 1923 y Mladost, cuando el técnico cayó en el campo, lo que provocó una inmediata intervención médica y su traslado urgente al hospital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UEFA/status/1985694665664848343&partner=&hide_thread=false On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of @RFK1923 head coach Mladen iovi.



The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager. — UEFA (@UEFA) November 4, 2025 “Durante el almuerzo, se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo", informaron medios locales. La noticia de su fallecimiento se confirmó apenas 20 minutos después de su ingreso al centro médico y los jugadores de ambos equipos se enteraron en pleno partido, tras la suspensión del encuentro, lo que produjo una escena de conmoción en pleno campo de juego.

Zizovic había asumido la dirección técnica del equipo apenas el 23 de octubre, y el encuentro ante Mladost representaba su tercer partido al frente del club. Exfutbolista internacional con Bosnia y padre de tres hijos, su muerte generó una enorme conmoción en la región.

Embed .



pic.twitter.com/DP0MrCVQcV — Mustapha ElAlaoui (@Ymustapha178) November 4, 2025 Horas más tarde, el Radniki 1923 emitió un comunicado en sus redes sociales para despedir a su entrenador: “Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radniki 1923. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

La Asociación de Fútbol de Serbia expresó su pesar a través de un comunicado que aseguraba recibir “con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador del FK Radniki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga de Serbia entre Mladost y Radniki 1923 en Lucani. Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. La Asociación de Fútbol de Serbia expresa sus más sentidas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros del FK Radniki 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y labor. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre”.

A los mensajes de condolencias se sumaron instituciones históricas del país, como Partizan Belgrado y Crvena Zvezda (Estrella Roja), que despidieron al entrenador con palabras de respeto y dolor. Así se enteraban los jugadores del fallecimiento del DT, en pleno partido Embed Tragic scenes in Serbia after Radnicki head coach Mladen Zizovic collapsed during league match & later died.Top-flight fixture continued while 44yo was taken to hospital but eventually called off as players left in tears.Just his 3rd game in charge.pic.twitter.com/p7APzhlskY — Sacha Pisani (@Sachk0) November 4, 2025