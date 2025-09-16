Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata La modelo sorprendió con una enigmática publicación en medio de los rumores de su romance con Leandro Paredes.







Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales. Instagram

La modelo Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso en medio de los fuertes rumores de un amorío con el jugador Leandro Paredes, algo que generó fuertes críticas en redes sociales contra el actual futbolista de Boca Juniors por su relación de años con Camila Galante.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó un carrete de fotografías con el que mostró una cena que compartió con un hombre misterioso, ya que no mostró su cara ni lo etiquetó. Junto con esto, Anderson escribió: "La combinación perfecta", algo que parece evidenciar que comenzó un nuevo romance tras su separación de Martín Demichelis.

Si bien lo único que se pudo observar fue una remera verde y las manos del muchacho en cuestión, lo cierto es que se trató de una cena de dos personas, ya que él fue quien le tomó las fotos a ella. En este sentido, por lo poco que se pudo ver, no se trata de Paredes, por lo que la propia protagonista decidió "ayudarlo" a desmentir la situación.

Por otro lado, Evangelina Anderson utilizó sus historias de Instagram para revelar que volvió a irse del país con destino Europa, más específicamente a la Semana de la Moda de Milán. Para ello, se tomó un vuelo de Lufthansa rumbo a Frankfurt en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde seguramente conectará con otro transporte para llegar a la capital económica de Italia.