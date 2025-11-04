4 de noviembre de 2025 Inicio
Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

La actriz blanqueó su nueva relación romántica con un escritor y terapeuta enfocado en el bienestar: quién es su nueva pareja, cómo se conocieron y por qué dicen que es el gran amor que llegó sin buscarlo.

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio con el mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”. Con esta publicación la interprete confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: ¿cuál es la historia de Jim Curtis?

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

A través de las redes sociales, Aniston oficializó su relación con Jim Curtis, entrenador, autor e hipnoterapeuta, poniendo fin a meses de rumores. Curtis, de unos 50 años, dedico más de dos décadas al bienestar, la salud mental y la transformación personal. Fue ejecutivo en plataformas como WebMD, Everyday Health e Instituto de Nutrición Integrativa (IIN), y es autor de libros como The Stimulati Experience y Shift (2024).

Su historia de amor combina amistad, intereses compartidos en bienestar y una conexión que trasciende lo superficial. A sus 56 años, ella parece haber encontrado una pareja que encaja con la versión de vida que elige ahora: saludable, auténtica y con raíces profundas.

jennifer aniston y jim curtis

Cómo llegaron a ser pareja Jennifer Aniston y Jim Curtis

Según fuentes cercanas a la pareja, Aniston y Curtis se conocen desde hace meses gracias a amigos en común. Su primera aparición pública como tal fue en un yate en Mallorca durante el verano de 2025 junto a amigos como Jason Bateman y su esposa Amanda Anka.

El vínculo, que nació entre charlas sobre bienestar, salud emocional y crecimiento personal —temas de mutuo interés para ambos— se fue afianzando de modo discreto pero firme. “Ella lo ha leído, lo conocía, y le gusta lo que hace”, comentó un informante. Este romance marca un cambio de eje para Aniston, quien desde su divorcio en 2018 de Justin Theroux mantuvo los asuntos sentimentales fuera del foco mediático. Los medios coinciden en que con Curtis “se siente en un buen lugar”.

Curtis, en tanto, fue descrito como “un soplo de aire fresco” en la vida de la actriz: tranquilo, confiado, con energía serena, bien recibido por su círculo íntimo. La confirmación pública del romance no solo rompió el hermetismo habitual de la actriz sobre su vida privada, sino que también mostró apoyo de figuras cercanas: Theroux reaccionó con un “like” a la publicación de la actriz, lo que evidenció una relación cordial entre ambos.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

