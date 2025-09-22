Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La modelo brilló en la reapertura del Armani Hotel y compartió postales de su estilo más atrevido durante la Semana de la Moda en Italia.

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

La ciudad de Milán volvió a convertirse en el epicentro de la moda mundial y Evangelina Anderson fue una de las invitadas que más miradas atrajo. Separada de Martín Demichelis y en medio de rumores mediáticos, la modelo argentina se mostró relajada y con una apuesta estilística que no pasó inadvertida.

La ocasión fue la reapertura del Armani Hotel Milano , un evento cargado de emoción, tras el fallecimiento del diseñador Giorgio Armani a comienzos de septiembre.

Su look más comentado fue un crop top de encaje negro con cuello polera y mangas largas terminadas en guantes , que combinó con una falda vinílica al tono de corte midi. A esto le sumó sandalias minimalistas y una minicartera de Miu Miu. El maquillaje neutro con labios nude y el pelo lacio con raya al medio completaron la apuesta.

En paralelo, Anderson mantiene activa su carrera en Argentina, donde alterna apariciones televisivas con campañas publicitarias. Entre sus próximos pasos se encuentra su participación en MasterChef Celebrity , mientras sigue ligada a programas de entretenimiento en Buenos Aires.

look-milan-evangelina-anderson

Evangelina Anderson reveló qué es lo que más le gusta de un hombre

Antes del exclusivo evento, la modelo había sorprendido a sus seguidores con un posteo desde el aeropuerto de Frankfurt. Allí posó junto a una escultura de Albert Einstein y lanzó una confesión con humor: “Siempre me gustaron los intelectuales”. A la broma le sumó un guiño irónico: “Ya tengo novio”, lo que encendió los comentarios de sus seguidores tras la separación de Demichelis.

La frase no tardó en viralizarse y generó especulaciones en torno a su vida privada, aunque Anderson parece dispuesta a jugar con ese costado mediático. Lo cierto es que la modelo atraviesa un período de cambios: después de 18 años en pareja y tres hijos en común con el entrenador de River, decidió enfocarse en nuevos proyectos y en su independencia.