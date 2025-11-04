Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville Se trata de un jet McDonnell Douglas MD-11F de carga, de la compañía UPS Airlines. Tres tripulantes se encontraban a bordo al momento del accidente pero se desconoce su estado. Por







El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Un avión de carga de la compañía UPS Airlines se estrelló este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, poco después de haber despegado. El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) y otras agencias respondieron de inmediato al siniestro, confirmando que se reportaron personas heridas.

La aeronave siniestrada fue identificada por la Administración Federal de Aviación (FAA) como el Vuelo 2976 de UPS, un jet de carga McDonnell Douglas MD-11F. El accidente ocurrió alrededor de las 17.15 hora local, cuando el avión partía del aeropuerto de Louisville con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái.

Embed ✈️ A UPS Airlines cargo plane with flight number UPS2976 (a McDonnell Douglas MD-11F) crashed shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport (Kentucky, USA). #USA pic.twitter.com/LVfreVv4yB — Military-News (@MilitaryNewsEN) November 4, 2025 La compañía UPS confirmó en un comunicado posterior que tres tripulantes se encontraban a bordo de la aeronave en el momento del accidente, aunque hasta el cierre de esta edición, no se ha detallado oficialmente el estado de salud ni la gravedad de las lesiones sufridas por el personal a bordo. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó la situación como "seria" e indicó que se dirigía a Louisville.

El accidente provocó el cierre de la circulación en las inmediaciones del aeropuerto, incluyendo la calle Grade Lane entre Stooges y Crittenden, donde la policía emitió un "shelter-in-place" (orden de resguardo en interiores) en un radio de cinco millas debido al gran incendio y la columna de humo negro generada tras el impacto. El área cercana al aeropuerto alberga el UPS Worldport, el centro de distribución aérea más grande de la empresa a nivel global.

Embed Louisville, Kentucky Plane Crash



A UPS Airlines cargo plane, identified as a McDonnell Douglas MD-11 (registration N259UP, flight 5X2976), crashed shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF) in Kentucky around 5:15 p.m. ET today. Horrible! pic.twitter.com/una235yYT0 — CreamyCornCob (@CreamyCornCob1) November 4, 2025 El modelo de avión involucrado, el MD-11F, es un transporte de carga de fuselaje ancho, utilizado predominantemente por grandes operadores de logística global como UPS Airlines. La aeronave se encontraba cargada con combustible para un vuelo transoceánico, lo que exacerbó el incendio en el lugar del impacto, cuyas imágenes mostraban extensos restos consumidos por las llamas.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han sido notificadas del suceso e iniciarán una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente. La NTSB asumirá el liderazgo de la investigación y será la fuente principal para futuras actualizaciones sobre el siniestro. Embed Reports of a massive explosion and resulting fire, possibly the result of a crash involving a cargo plane with UPS Airlines, near Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/HtTQLVDH6D — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2025