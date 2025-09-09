Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Un mediático artista sorprendió con un gesto hacia la modelo en redes sociales durante su separación. La modelo mantiene la prudencia sobre su vida sentimental.

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación en agosto de 2025 . La modelo y conductora, madre de tres hijos, decidió dar un paso hacia adelante en su vida personal: ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Recientemente, se especuló sobre un posible interés romántico de un famoso cantante argentino hacia ella. Sin embargo, hasta el momento, la modelo no confirmó ni desmintió estos rumores.

Anderson mantiene una postura reservada respecto a su vida sentimental tras la separación. En sus declaraciones públicas, enfatizó en la importancia de proteger a sus hijos y mantener su vida privada alejada del foco mediático. A pesar de ello, su presencia en redes sociales y su participación en programas de televisión mantuvo su figura en el centro de atención. La situación sigue siendo un tema de interés mediático, y cualquier nuevo movimiento seguramente será observado por sus seguidores y la prensa.

L-Gante volvió a estar en el centro de la atención mediática tras un acercamiento hacia Evangelina Anderson , quien atraviesa una separación de Martín Demichelis después de 18 años de relación. El gesto del cantante fue registrado en redes sociales y rápidamente generó rumores sobre un posible romance.

El gesto público consistió en que el reconocido intérprete le dio "me gusta" a una foto de la modelo posando en bikini , una imagen que causó furor entre sus seguidores. La ex vedette se encuentra activa en Instagram, donde comparte fotos provocadoras que destacan su figura y estilo.

No es la primera vez que el cantante de cumbia intenta acercarse a Anderson. Semanas atrás, el cantante reaccionó a una de sus historias con un emoji tapándose los ojos, a través de la función “hazme una pregunta” en Instagram, herramienta que los influencers utilizan para interactuar con sus seguidores.

El propio artista explicó el acercamiento: “Estaba viendo historias, saltó la pregunta… emoji. Soñar no cuesta nada. Yo siempre fui un poco cag… Fui el que siempre espera un poquito a ver que el encare está, para ir más seguro, pero por miedoso”. Esto evidencia su interés por entablar comunicación de manera cuidadosa y respetuosa.

Mientras tanto, ella mantiene un perfil reservado sobre su vida sentimental. Asegura que su prioridad es proteger a sus hijos y sobrellevar la separación con respeto y discreción. “No estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmo, ya está”, declaró la modelo.

La ex vedette también mencionó que mantiene buena relación con Martín Demichelis: “Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien”. Aclaró además que los rumores sobre otros futbolistas internacionales fueron falsos: “A ningún jugador le pongo like”.