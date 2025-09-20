Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso La modelo se fue de viaje a Italia con un grupo de amigas, después de separarse de Martín Demichelis, pero todo no salió como quería.







La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería. Redes Sociales

La panelista Evangelina Anderson, recientemente separada del exDT de River, Martín Demichelis, viajó con amigas al exterior en donde estuvo junto al cantante Eros Ramazzotti la agarró del cuello y la quiso besar.

En el video se ve a la exmodelo junto a Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili entonando la canción Otra como tú, entre risas y grabándose con un celular.

Hasta ese momento iba todo bien, hasta que él avanzó sobre Anderson y ella tuvo que salir corriendo, entre gritos, para que no la alcance.

Embed - VIDEO: EVANGELINA ANDERSON RECHAZÓ a EROS RAMAZZOTTI quien INTENTÓ BESARLA por la FUERZA

El momento fue compartido por la mediática que agradeció a la organizadora del encuentro: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”. Después Milca respondió con el video y comentó: "Alguien se enamoró de @evangelinaanderson".