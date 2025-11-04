México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre este martes mientras realizaba una recorrida por las calles de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno.
La primera mandataria de México fue acosada por un sujeto en aparente estado de ebriedad. La presidenta reaccionó inmediatamente apartándose del del hombre e intervino la custodia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre este martes mientras realizaba una recorrida por las calles de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno.
El suceso se produjo mientras la presidenta interactuaba con la ciudadanía y se tomaba fotografías. Los videos que circulan en redes sociales muestran a un sujeto en aparente estado de ebriedad que se acercó a Sheinbaum por detrás, la abrazó e intentó besarla en el cuello, manteniendo contacto físico no consentido con su cuerpo.
La mandataria reaccionó de manera inmediata, apartándose del sujeto en cuanto notó la agresión. Acto seguido, uno de los miembros de su equipo de seguridad y asistentes intervino rápidamente, interponiéndose entre el agresor y la presidenta para neutralizar la situación.
Fuentes de Comunicación Social de la Presidencia confirmaron el incidente, precisando que tuvo lugar mientras la presidenta Sheinbaum caminaba por la calle, regresando de un evento oficial realizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en las cercanías del Zócalo capitalino.