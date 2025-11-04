México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle La primera mandataria de México fue acosada por un sujeto en aparente estado de ebriedad. La presidenta reaccionó inmediatamente apartándose del del hombre e intervino la custodia. Por







Un custodio se interpuso de inmediato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre este martes mientras realizaba una recorrida por las calles de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

El suceso se produjo mientras la presidenta interactuaba con la ciudadanía y se tomaba fotografías. Los videos que circulan en redes sociales muestran a un sujeto en aparente estado de ebriedad que se acercó a Sheinbaum por detrás, la abrazó e intentó besarla en el cuello, manteniendo contacto físico no consentido con su cuerpo.

Hasta ahora, la Oficina de la Presidencia no ha informado si se procederá contra el agresor.

Ojalá que sí, y que la mandataria envíe un mensaje claro: ningún hombre tiene derecho a besar o… pic.twitter.com/dk9QFYmcMC — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 4, 2025 La mandataria reaccionó de manera inmediata, apartándose del sujeto en cuanto notó la agresión. Acto seguido, uno de los miembros de su equipo de seguridad y asistentes intervino rápidamente, interponiéndose entre el agresor y la presidenta para neutralizar la situación.