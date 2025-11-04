5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle

La primera mandataria de México fue acosada por un sujeto en aparente estado de ebriedad. La presidenta reaccionó inmediatamente apartándose del del hombre e intervino la custodia.

Por
Un custodio se interpuso de inmediato.

Un custodio se interpuso de inmediato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre este martes mientras realizaba una recorrida por las calles de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.
Te puede interesar:

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

El suceso se produjo mientras la presidenta interactuaba con la ciudadanía y se tomaba fotografías. Los videos que circulan en redes sociales muestran a un sujeto en aparente estado de ebriedad que se acercó a Sheinbaum por detrás, la abrazó e intentó besarla en el cuello, manteniendo contacto físico no consentido con su cuerpo.

Embed

La mandataria reaccionó de manera inmediata, apartándose del sujeto en cuanto notó la agresión. Acto seguido, uno de los miembros de su equipo de seguridad y asistentes intervino rápidamente, interponiéndose entre el agresor y la presidenta para neutralizar la situación.

Fuentes de Comunicación Social de la Presidencia confirmaron el incidente, precisando que tuvo lugar mientras la presidenta Sheinbaum caminaba por la calle, regresando de un evento oficial realizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en las cercanías del Zócalo capitalino.

Noticias relacionadas

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani ganaba las elecciones: "Es comunista"

Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja.

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja: "El esfuerzo continúa"

“Siempre le he dado las gracias, presidente Trump. Pero no, México es un país libre, independiente y soberano”, dijo Claudia Sheinbaum.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó que Estados Unidos enviará tropas para combatir el narcotráfico

Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

La asistencia a las víctimas de la inundación se agravó porque cientos de personas aún vivían en carpas luego del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó Cebú a finales de septiembre.

Un tifón en Filipinas causó 40 muertos y miles de desplazados

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Hace 12 minutos
Un custodio se interpuso de inmediato.

México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle

Hace 1 hora
Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

Hace 2 horas
play
Max Dowman

Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

Hace 2 horas
El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 3 horas