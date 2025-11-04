4 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de noviembre

El oficial opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación tras un arranque de semana al alza.

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.

El dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con una leve alza, luego de los días con altibajos que siguieron al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

El dólar oficial quedó cerca del techo de la banda.
El dólar rebotó a $1.500 en la primera rueda tras la renovación del Gabinete

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.434,81 para la compra y $1.487,39 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.482.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.950.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.519,98 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.500,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.492.

