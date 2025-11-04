4 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

El incremento llegará cerca del 60% en la asignación básica y alcanzará a profesionales, becarios, residentes, personal de planta y contratos de empleo público. "Se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital", destacaron en un comunicado.

Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció este martes un aumento para trabajadores del Hospital Garrahan, luego de varias marchas y reclamos por parte de los empleados. El mismo será cercano al 60% sobre la asignación básica y alcanzará a profesionales, becarios, residentes, personal de planta y contratos de empleo público. "Se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital", destacaron en un comunicado.

El Garrahan resaltó que desde el comienzo de la gestión libertaria se llevó a cabo "un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia", camino que en 2025 "se aceleró como nunca antes e hizo posible que en septiembre se otorgara un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial".

En este marco, anunció que "gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución".

"Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños", agregaron.

Sobre la efectividad del pago, las autoridades del hospital detallaron que en los próximos días los trabajadores podrán ver impacto el aumento retroactivo a octubre "porque el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional".

"Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido", concluyeron.

