Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

Historia pura se vivió en el fútbol europeo: el inglés Max Downan se convirtió este martes en el debutante más joven en la historia de la Champions League con 15 años y 308 días, al jugar media hora en la victoria de su equipo Arsenal contra Slavia de Praga por 3-0 en la noche República Checa.
El volante británico entró al campo de juego a los 28' del segundo tiempo por el belga Leon Trossard y superó así el récord anterior en poder del alemán Youssoufa Moukoko, que lo hizo con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero en la lista es el extremo español Lamine Yamal, que debutó en la Copa de Europa con 16 años y 68 días.
Cabe recordar, que el 23 de agosto pasado, Dowman debutó en Premier League en la goleada 5-0 contra el Leeds, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de esa competición (15 años y 229 días), solo superado por su compañero de equipo Ethan Nwaneri, que era 53 días más joven cuando se estrenó en 2022.
"En cuanto recibe el primer balón, encara a los rivales, empieza a driblar y provoca una falta. Eso es personalidad, eso es valentía. Eso no se puede enseñar: o se tiene o no se tiene. Da igual lo que diga su pasaporte, si lo pones en esta situación es capaz de adaptarse y rendir a un gran nivel", advirtió Mikel Arteta, entrenador de Arsenal.