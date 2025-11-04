5 de noviembre de 2025 Inicio
Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

El delantero del Arsenal se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido del torneo internacional, al entrar media hora en la victoria por 3-0 frente a Slavia Praga en República Checa. La historia del niño prodigio de Inglaterra.

Gabriel Kuchta/Getty Images

Historia pura se vivió en el fútbol europeo: el inglés Max Downan se convirtió este martes en el debutante más joven en la historia de la Champions League con 15 años y 308 días, al jugar media hora en la victoria de su equipo Arsenal contra Slavia de Praga por 3-0 en la noche República Checa.

El volante británico entró al campo de juego a los 28' del segundo tiempo por el belga Leon Trossard y superó así el récord anterior en poder del alemán Youssoufa Moukoko, que lo hizo con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero en la lista es el extremo español Lamine Yamal, que debutó en la Copa de Europa con 16 años y 68 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Arsenal/status/1985791149416603853&partner=&hide_thread=false

Cabe recordar, que el 23 de agosto pasado, Dowman debutó en Premier League en la goleada 5-0 contra el Leeds, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de esa competición (15 años y 229 días), solo superado por su compañero de equipo Ethan Nwaneri, que era 53 días más joven cuando se estrenó en 2022.

"En cuanto recibe el primer balón, encara a los rivales, empieza a driblar y provoca una falta. Eso es personalidad, eso es valentía. Eso no se puede enseñar: o se tiene o no se tiene. Da igual lo que diga su pasaporte, si lo pones en esta situación es capaz de adaptarse y rendir a un gran nivel", advirtió Mikel Arteta, entrenador de Arsenal.

Los 10 jugadores más jóvenes en debutar en la Champions League

  • Max Dowman – 15 años y 308 días – Arsenal FC vs Slavia Prague (4 de noviembre de 2025)

  • Youssoufa Moukoko – 16 años y 18 días – Borussia Dortmund vs Zenit St Petersburg (8 de diciembre de 2020)

  • Lamine Yamal – 16 años y 68 días – FC Barcelona vs Royal Antwerp FC (19 de septiembre de 2023)

  • Célestine Babayaro – 16 años y 86 días – RSC Anderlecht vs Steaua Bucharest (23 de noviembre de 1994)

  • Rayan Cherki – 16 años y 102 días – Olympique Lyonnais vs Zenit St Petersburg (27 de noviembre de 2019)

  • Alen Halilovi – 16 años y 128 días – Dinamo Zagreb vs Paris Saint-Germain (24 de octubre de 2012)

  • Youri Tielemans – 16 años y 148 días – Anderlecht vs Olympiacos FC (2 de octubre de 2013)

  • Francesco Camarda – 16 años y 226 días – AC Milan vs Club Brugge KV (22 de octubre de 2024)

  • Warren Zaïre-Emery – 16 años y 231 días – Paris Saint-Germain vs Maccabi Haifa (25 de octubre de 2022)

  • Charalampos Mavrias – 16 años y 241 días – Panathinaikos vs Rubin Kazan (20 de octubre de 2010)

lamine yamal debut
El inglés Dowman superó a Yamal, quien había debutado con 16 años en Champions League.

Mirá el resumen de la victoria del Arsenal sobre Slavia Praga en una noche histórica

