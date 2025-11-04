Presupuesto 2026: la oposición desafía al Gobierno y buscará emitir dictamen en Diputados

4 de noviembre de 2025 Inicio
La comisión lleva a cabo una nueva reunión donde el oficialismo intenta dilatar la definición y llevar el debate al recinto luego del 10 de diciembre con el nuevo Congreso. Este martes vence la fecha ya establecida para la obtención de las firmas.

La Comisión de Presupuesto se reune desde las 12. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda lleva a cabo este martes, desde las 12, una jornada clave en la Cámara de Diputados donde la oposición desafía al Gobierno y busca emitir dictamen de la Ley de Presupuesto 2026 y aprobarlo antes del 10 de diciembre. Por su parte, oficialismo intentará dilatar la obtención de firmas y quiere que se trate en sesiones extraordinarias, con la conformación del nuevo Congreso.

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados
El cuerpo está citado a las 12 para la firma de los dictámenes en una jornada incómoda para el oficialismo, ya que vence el plazo legal que había sido establecido en el recinto antes de que el Gobierno obtenga una contundente victoria en las elecciones legislativas nacionales.

El Gobierno quiere que se trate luego del 10 de diciembre ya que se convertirá en primera minoría y tendrá junto al PRO una totalidad de 115 diputados, con lo cual solo necesitaría sumar 14 legisladores más para aprobarlo.

Bertie Benegas Lynch
Bertie Benegas Lynch preside la comisión de Presupuesto.

Presupuesto 2026: la estrategia del oficialismo

Desde a Libertad Avanza primero esperarán si en la reunión de Comisión la oposición obtiene las 25 firmas necesarias para que haya despacho de comisión. Si lo consigue, es ahí cuando presentará una nueva propuesta para intentar dilatar la misma.

En caso de que los opositores tengan dictamen de mayoría, el desafío será lograr, con la ayuda de los gobernadores, que el proyecto no alcance el quórum y que no pueda debatirse antes del 30 de noviembre.

“Nosotros queremos que no haya dictamen y que el debate se realice en diciembre”, señalaron a NA fuentes cercanas al oficialismo.

