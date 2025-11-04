5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

Javier Milei derogó el decreto que prohibía el acceso a este armamento. Ahora, el Registro Nacional de Armas (RENAR) estableció un nuevo mecanismo para acceder a los fusiles.

Por
Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para uso civil, a partir de la publicación de una resolución en el Boletín Oficial que modificó la prohibición de este armamento. Según la nueva normativa, esto significó un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Javier Milei viajará de nuevo al exterior.
Te puede interesar:

La agenda del viaje de Milei: visita a Miami, cena en la CPAC y asunción del presidente Paz en Bolivia

De esta manera, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre algunos de los nuevos puntos más importantes, el RENAR asumirá la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 para un nuevo procedimiento que exige identificaciones precisas de los materiales, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio pasado, la gestión libertaria había dado el primer paso para habilitar la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos. En una resolución anterior, se había derogado un decreto emitido bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem en el que se prohibió que los civiles puedan acceder a este tipo de armamentos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

play

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada antes de su viaje a Estados Unidos

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Osvaldo Jaldo respaldó la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Hace 20 minutos
Un custodio se interpuso de inmediato.

México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle

Hace 1 hora
Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

Hace 2 horas
play
Max Dowman

Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

Hace 2 horas
El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 3 horas