El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles Javier Milei derogó el decreto que prohibía el acceso a este armamento. Ahora, el Registro Nacional de Armas (RENAR) estableció un nuevo mecanismo para acceder a los fusiles.







Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para uso civil, a partir de la publicación de una resolución en el Boletín Oficial que modificó la prohibición de este armamento. Según la nueva normativa, esto significó un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre algunos de los nuevos puntos más importantes, el RENAR asumirá la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 para un nuevo procedimiento que exige identificaciones precisas de los materiales, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio pasado, la gestión libertaria había dado el primer paso para habilitar la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos. En una resolución anterior, se había derogado un decreto emitido bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem en el que se prohibió que los civiles puedan acceder a este tipo de armamentos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.