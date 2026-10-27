En medio de la guerra con Benjamín Vicuña, la China Suárez tomó una inesperada decisión que podría cambiarlo todo

La actriz optó por una elección que podría cambiar su dinámica familiar y que transformaría la relación que mantiene con el actor chileno. ¿De qué se trata?

La decisión de la China Suárez que podria cambiar la relación que mantiene con Benjamin Vicuña.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi , la posibilidad de que el delantero y la China Suárez se instalen definitivamente en la Argentina sumó una nueva pista que no pasó inadvertida.

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Según trascendió en las últimas horas, la actriz habría decidido reinscribir a sus hijos en el colegio al que asistían antes de mudarse a Turquía. La información fue revelada por Natalie Weber durante una emisión de Intrusos, donde contó que Suárez retomó el contacto con la institución para que los menores puedan regresar a las aulas.

“Ella ya habló en el chat de madres, todo. Ya está incluida nuevamente ”, aseguró la panelista, dando a entender que la actriz estaría organizando el regreso de sus hijos a la rutina escolar en el país.

Cabe recordar que los chicos habían dejado de asistir a su colegio en la Argentina cuando la familia se instaló en Estambul para acompañar a Icardi durante su etapa en el Galatasaray. En aquel momento, la escolarización de Magnolia y Amancio había generado una fuerte polémica entre Suárez y Benjamín Vicuñ a, quien había manifestado públicamente su preocupación por la educación de sus hijos.

Además, Weber explicó que durante el tiempo que los menores permanecieron en la Argentina, habrían continuado sus estudios con una profesor particular.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el polémico mensaje sobre sus hijas: "Felices"

Tras regresar de sus vacaciones en México junto a Eugenia "La China" Suárez, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica. Desde la ventanilla del avión, el futbolista compartió una fotografía con la que dejó entrever su tristeza por la distancia que mantiene con sus hijas e incluyó una indirecta para Wanda Nara.

El futbolista recurrió a sus redes para compartir una profunda reflexión sobre cuánto extraña a Francesca e Isabella, fruto de su relación con la conductora. En su publicación, dejó al descubierto el dolor que le provoca la distancia y su tristeza por no haber conseguido la autorización judicial necesaria para poder disfrutar de unas vacaciones junto a ellas.

"Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes. Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", expresó junto a dos corazones blancos.

La publicación llegó hasta la empresaria, quien fiel a su estilo optó por contestarle mostrando cómo disfrutaba de una jornada especial junto a sus hijas, Francesca e Isabella.

A través de sus historias de Instagram, compartió distintas imágenes de las actividades escolares de las menores, quienes participaron de una actividad denominada International Day junto a sus compañeros.

La primera fotografía que publicó la muestra frente al volante de su auto, mientras las niñas posaban sonrientes en el asiento trasero. "Al colegio. Hoy International Day", escribió la mediática posando con una camiseta de la Selección argentina, que combinaba con su cartera Hermès.

Wanda Nara vía Instagram.

Lejos de quedarse con una sola publicación, la empresaria continuó compartiendo imágenes de su sábado en familia. En una de ellas se la puede ver junto a Francesca mientras disfrutaba de un café. "Un sábado en el cole. Bajo el agua, pero felices", expresó.

Luego, publicó una foto de Isabella, quien posó con su uniforme de animadora de los Condors. Emocionada tras verla participar de las actividades escolares, Wanda le dedicó un tierno mensaje: "Orgullosa de vos, Isi".