IR A
IR A

Flor Vigna confesó cuánto tiempo lleva sin tener sexo y sorprendió al revelar con qué famoso ex volvería

La artista habló sin tabúes sobre su intimidad, reconoció que tiene ganas de enamorarse y dejó una pista sobre un amor de su pasado: ¿de quién se trata?

Flor Vigna y una confesión bastante osada: No puedo decirte.

Flor Vigna y una confesión bastante osada: "No puedo decirte".

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica tras una serie de confesiones sobre su intimidad y su vida amorosa. Luego de su paso por La Casa de los Famosos México 2026, la artista habló sin filtros sobre cuánto tiempo lleva sin tener intimidad, reconoció que tiene ganas de volver a estar de novia y hasta dejó entrever que estaría dispuesta a retomar el contacto con alguna de sus exparejas.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
Te puede interesar:

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Todo pasó durante una entrevista con el influencer Tomás Mazza, donde la cantante sorprendió al revelar que lleva varios meses sin tener relaciones sexuales. Lejos de mostrarse preocupada por eso, se lo tomó con humor y lanzó una picante reflexión: "Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda".

Pese a esto, estar soltera no significa que le haya cerrado las puertas al amor. Vigna reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse y apostar a una relación y dejó en claro que los sentimientos siguen ocupando un lugar importante en su vida. "Me puede el amor. Tengo ganas de amor", confesó.

Ante esta declaración, Mazza no tardó en describirla como una persona enamoradiza. Pero la artista, fiel a su estilo, hizo una contundente aclaración que no pasó inadvertida: "No de cualquier boludo".

Flor Vigna durante la entrevista con Tomas Maza.

Flor Vigna durante la entrevista con Tomas Maza.

¿Con cuál de todos sus ex volvería Flor Vigna?

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando le preguntaron si estaría dispuesta a volver a hablar con alguna de sus exparejas. Lejos de esquivar la pregunta, Vigna reconoció que hay alguien de su pasado con quien le gustaría retomar el diálogo, aunque prefirió jugar al misterio y evitó dar nombres.

Flor Vigna vía Instagram.

Flor Vigna vía Instagram.

"No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién", lanzó entre risas, dejando abierta la incógnita sobre quién sería el hombre con el que estaría dispuesta a reencontrarse.

De esta manera, la cantante volvió a despertar especulaciones sobre su vida sentimental. Aunque evitó revelar la identidad de su ex, sus palabras dejaron en claro que hay una historia de su pasado que, al menos por ahora, no descarta volver a retomar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

últimas noticias

Estudiantes de secundaria, manifestando en Paris, el 17 de octubre.

El desconcierto recorre Europa: mientras los jóvenes toman las calles, la ultraderecha crece en las urnas

Hace 1 hora
El mandatario va por un nuevo mandato.

Brasil en horas decisivas: encuestas, debates y el impacto en Argentina

Hace 1 hora
Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA.

Milei, sobreseído: el poder en movimiento

Hace 1 hora
Milei promete la hoguera para quienes no acepten su plan político y económico.

Milei, entre la recesión y la hoguera

Hace 1 hora
play
La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión, la astrología.

Eleonora Wexler y su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una nueva manera de ver el mundo"

Hace 1 hora