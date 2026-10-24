El dolor de Georgina Barbarossa por la muerte de un ser querido: "Tengo el corazón destrozado"

La conductora despidió al actor Marcelo Trepat, a quien consideraba un hermano de la vida. Con un extenso mensaje en su red social, señaló que partió en la intimidad de su hogar.

Georgina Barbarossa y el dolor de perder a un gran amigo: "No puedo creer estar escribiendo esto".

A través de sus redes sociales, Georgina Barbarossa expresó el profundo dolor que le provocó la muerte de su gran amigo Marcelo Trepat, quien falleció este sábado a los 62 años , y le dedicó unas emotivas palabras para despedirlo.

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Con un álbum de fotos que refleja la estrecha amistad que construyeron a lo largo de los años, la conductora recordó algunos de los momentos que compartieron y dejó en claro lo importante que fue el actor en su vida. "Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado", escribió.

Luego, le dedicó unas palabras que reflejan el cariño que sentía por él y el lugar que siempre ocupará en su corazón: "Te voy a volver a elegir, en esta y en todas mis vidas, para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo".

En medio de su dolor, Georgina también reveló que su amigo murió mientras dormía en su casa de Villa Giardino, Córdoba. "Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta", expresó.

Por último, la conductora recordó el vínculo que Marcelo había construido con su familia y le agradeció por haber estado presente en tantos momentos importantes de su vida. "Gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí", expresó. "Te amo con todo mi corazón", concluyó Barbarossa, con un mensaje cargado de emoción.

Quién era Marcelo Trepat, el actor que murió a los 62 años

Marcelo Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Desde muy chico mostró interés por el mundo artístico y comenzó a estudiar teatro en la Escuela 22 de su ciudad natal. Con el paso de los años, aquella pasión se convirtió en su profesión.

En televisión participó de reconocidas ficciones como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores. En esta última interpretó a Ortiz de Ocampo en el capítulo Seguro de desempleo. Además, formó parte de la miniserie rusa Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro.

Marcelo Trepat murió a los 62 años.

Sin embargo, uno de los vínculos más importantes de su carrera fue el que construyó con Georgina Barbarossa. El actor trabajó junto a la conductora en distintos programas, entre ellos Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

Su recorrido artístico también estuvo muy ligado al teatro. En 1991 formó parte del elenco original de Drácula, el musical, la reconocida obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler que se presentó en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo.

Con el correr de los años continuó sumando proyectos y participó en espectáculos como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret. También tuvo la oportunidad de trabajar junto a figuras como Pepe Soriano, Rita Cortese y Raúl Lavié. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de integrantes de Les Luthiers y participó en funciones de Lutherapia y Chist!.