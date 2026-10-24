Ariel Winograd, entre el desafío de hacer la segunda temporada de Coppola y sus ganas de llevar la historia al cine

El director de la serie conversó con C5N sobre la segunda entrega y la libertad que le dio Guillermo Coppola para contar su historia. Además, confesó que le gustaría llevar al cine una nueva aventura del exrepresentante de Diego Maradona.

Ariel Winograd: los desafios de encarar la segunda temporada y las ganas de hacer una pelicula

Ariel Winograd no esconde la felicidad que le genera todo lo que está pasando con Coppola, el representante. Antes de sentarse a conversar con C5N , el director ya había pasado por otras entrevistas para hablar de la segunda temporada de la serie. Sin embargo, lejos de mostrarse cansado de repetir una y otra vez los detalles del proyecto, dejó en claro que disfruta de este momento, especialmente después de todo el esfuerzo que significo sacar adelante los nuevos episodios.

Se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie de Coppola

"Estoy muy emocionado, porque hubo mucho trabajo atrás, durante más de un año, de ponerle el pecho y el cuerpo a cada una de estas ideas que queríamos llevar a cabo" , expresó el cineasta, todavía entusiasmado por el estreno.

Aunque la segunda temporada acaba de estrenarse en la plataforma Disney+, el director tiene muy presente uno de los desafíos que acompañó al proyecto desde sus comienzos: l ograr que la historia resultara atractiva incluso para quienes nunca habían sentido curiosidad por la vida del exrepresentante de Maradona.

" El desafío es cómo hacemos para que alguien que no tiene idea de Coppola, que no se siente atraído por Coppola, vea esta serie ", explicó.

A pesar del éxito que terminó alcanzando la ficción, Winograd reconoció que, cuando comenzó a trabajar en el proyecto, nunca imaginó que la historia tendría una continuación. " Nosotros no sabíamos que iba a haber una temporada dos. No es que fue concebida como una parte uno y dos o filmadas al mismo tiempo ", aclaró.

"Cuando terminó la temporada uno nos agarró un vacío de decir qué lindo lo que hicimos, quiero más. Qué lindo poder seguir explorando este personaje", agregó.

Los buenos resultados de la primera entrega terminaron abriendo la puerta a una continuación, pero esta vez el desafío era diferente. Con un personaje que ya conocían en profundidad y un universo narrativo construido, el equipo decidió soltarse un poco más.

Juan Minujin como Coppola.

"En la temporada dos, habiendo hecho la una y conociendo al personaje, ya el juego es diferente", explicó. Y agregó: "En esta fue también soltarse un poco más y construir casi un universo propio de la ficción".

P - ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de ficción en las historias de Guillermo Coppola?

A - No, a ver. Todo surge a partir de la estructura de las anécdotas, que son de, digo, ponés YouTube y, digo, esas anécdotas que no sabemos si existieron o no, pero existen y son buenísimas como lo cuenta. A partir de ahí es empezar a ficcionalizar y jugar.

P - ¿Qué tan importante es mantenerse fiel a las anécdotas reales?

A - No importa tanto la anécdota sino la aventura del derrotero de lo que le pasa al personaje.

Su mirada también explica el tono de la serie. Para Winograd, una de las características más interesantes de Coppola es su capacidad para atravesar situaciones complicadas pero encontrar siempre una salida. Por eso, incluso los momentos más difíciles de su propia historia pueden transformarse en escenas cargadas de humor. "La tragedia es comedia en un punto. Entonces, lo dramático no tiene que ser triste", reflexionó sobre su manera de abordar el relato. En tal sentido, el director agregó: "Mientras peor la pasa el personaje, mejor la pasa el espectador".

La libertad que Guillermo Coppola le dio a Winograd para contar su vida

Detrás de la serie también hay una relación que se fue construyendo a través de los años. Winograd conoció personalmente a Guillermo Coppola al inicio del proyecto, que comenzó en 2019, antes de la pandemia. Desde entonces, las conversaciones le permitieron acercarse cada vez más al empresario y descubrir nuevas historias sobre su vida.

Sin embargo, hubo algo que el director valoró especialmente desde el primer momento: la libertad que el propio Coppola les dio para llevar sus aventuras a la pantalla, incluso cuando eso implicaba alejarse de lo que realmente había sucedido. "Nos dio como una carta blanca de hacer lo que querramos", aseguró.

Coppola, el representante.

P- ¿Alguna vez te pidió que sacaras una escena porque podía incomodar a alguien de su entorno?

A- No, en la temporada 1 él consiguió todas las autorizaciones, se le contó qué se iba a hacer, las buscó. Trabajó un montón él, pero nunca metiéndose en los guiones. Era, "¿qué necesitan que yo pueda ayudarlos?" Siempre fue así él, con ese nivel de generosidad con la serie. Como él divirtiéndose también, diciendo, "ya sé que esto es ficción, no importa, sigamos". Me parece que ahí hay un juego también de parte de él.

De esta manera, Winograd dejó en claro que Guillermo no solo acompañó el desarrollo de la producción, sino que también entendió desde el comienzo el juego que proponía la ficción: tomar sus historias como punto de partida y permitir que el equipo creativo construyera algo propio.

Ariel Winograd y su sueño de llevar esta historia a la pantalla grande

Aunque la segunda temporada podría marcar el final de la historia de Coppola, el representante, Winograd reconoció que todavía le cuesta despedirse del personaje. Después de tantos años de trabajo y de haber explorado sus aventuras, el director siente que aún quedan historias por contar.

"Qué lástima que son dos temporadas nada más", expresó al hablar del cariño que le tomó a la ficción. Ante la pregunta sobre una tercera temporada, no dudó en mostrar su entusiasmo: "Yo encantado, una temporada, una película, lo que sea".

Sin embargo, lo que parecía simplemente una expresión de deseo terminó convirtiéndose en una de las revelaciones más interesantes de la entrevista. Lejos de limitarse a imaginar una tercera temporada, Winograd confesó que tiene una idea concreta que le gustaría desarrollar para llevar nuevamente a Guillermo Coppola a la pantalla, pero esta vez en formato cinematográfico. "Me encantaría hacer una película ahora de Coppola. Más que una tercera temporada", reveló.

Coppola, el representante.

"Tengo una idea de una película que me encantaría hacerla. Pero bueno, primero tiene que suceder esta temporada, que funcione", explicó.

De todas maneras, el director también reconoció que el entusiasmo por un personaje no siempre significa que haya que seguir contando su historia indefinidamente. "Es muy lindo también terminar las cosas en los momentos que tienen que terminar. Hay que saber también cuándo dejar las cosas y dejarlas que queden en buenos lugares", concluyó.