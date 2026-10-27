Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de octubre El dólar oficial minorista subió $10 en el inicio de la semana y se ubica en $1.560, mientras que el mayorista se ubica a $1.532 para la compra y $1.541 para la venta. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial mantiene su valor, luego de haber subido $10 el lunes, y cotiza a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación. Esto se da en una semana que terminó con un alza de $15 y llegó a su máximo histórico, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal.

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado demás" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.