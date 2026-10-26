27 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu enfrenta el desafío de su exfuncionario Gadi Eisenkot

El primer ministro busca seguir en el poder, pero su exjefe de Estado Mayor también se medirá en las urnas. Este martes 7,3 millones de israelíes elegirán a los 120 integrantes de la Knéset que determinará la próxima coalición de gobierno.

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Cartel electoral del Likud

Cartel electoral del Likud, liderado por Benjamín Netanyahu.

AP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disputará su permanencia en el poder en las elecciones parlamentarias de este martes, en las que 7,3 millones de israelíes elegirán a los 120 integrantes de la Knéset que determinará la próxima coalición de gobierno. Además del líder israelí, el exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, aparece como el otro favorito.

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Se trata de los primeros comicios después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar contra Palestina de parte del gobierno de Netanyahu. Eisenkot formó parte del gabinete de guerra israelí hasta que renunció en 2024 por su gestión del conflicto y formó su partido, Yashar, en 2025.

Las urnas se abren a las 7 de la mañana (las 2 de la madrugada en la Argentina) y la votación se extenderá hasta las 22 (5 de la tarde en nuestro país).

La campaña del exfuncionario se basó en la exigencia de responsabilidades por las fallas de seguridad el 7 de octubre de 2023. Durante los primeros meses del ataque a Gaza, Eisenkot perdió a su hijo, quien murió mientras ocupaba territorio palestino.

Por su parte, Netanyahu gobernó Israel en tres periodos: desde 1996 a 1999, desde 2009 a 2021 y desde 2022 a 2026. Cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei. También tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional “por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023”.

La Comisión Electoral registró 38 listas, nueve más que en 2022. Las listas deben superar un umbral del 3,25% de los votos emitidos para ser tenidas en cuenta como parte de la composición de la Knésset.

Cómo funciona el sistema parlamentario de Israel

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, está compuesto por una sola cámara que tiene 120 diputados que ocupan el cargo por cuatro años. Para alcanzar la mayoría parlamentaria y formar gobierno se necesitan al menos 61 escaños, que se reparten de forma proporcional de acuerdo a los votos obtenidos.

"Si ningún bloque logra formar una mayoría, es posible que un gobierno minoritario llegue al poder. De no ser así, podrían convocarse nuevas elecciones, y Netanyahu permanecería como primer ministro interino hasta entonces", indicó la BBC.

Según la CNN, la noche de las elecciones suele ser decisiva, aunque "la verdadera contienda reside en el cálculo de coaliciones, que puede durar días, semanas e incluso meses".

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