El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula, pero exigió aclarar las dudas electorales A través de una carta difundida por su presidente, Valdemar Costa Neto, el Partido Liberal (PL) admitió el pronunciamiento del Tribunal Superior Electoral sobre el balotaje. Sin embargo, solicitó explicaciones formales ante las objeciones sobre los comicios. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta pero no pudo evitar la remontada de Lula en el balotaje.

El Partido Liberal de Brasil reconoció este lunes los resultados del balotaje presidencial que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque exigió el esclarecimiento de las impugnaciones presentadas tras el comicio. El presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, difundió una carta pública en sus redes sociales en la que confirmó la postura de la agrupación. En el texto, la fuerza opositora sostuvo que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", al mismo tiempo que reclamó explicaciones sobre los planteos del senador Flávio Bolsonaro.

El anuncio ocurrió tras la jornada electoral del domingo, en la que Lula resultó reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival. De este modo, el líder político logró una remontada de más de cuatro millones de votos en comparación con la primera vuelta del 4 de octubre.

La postura del partido se conoció en un contexto convulsionado, luego de que la policía ordenó al candidato derrotado entregar su pasaporte debido a investigaciones por corrupción. Asimismo, la definición coincidió con la denuncia de fraude sin pruebas realizada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Flávio Bolsonaro cuestionó la transparencia del proceso y definió la estrategia de la oposición Tras la publicación del escrutinio oficial, el postulante conservador rechazó la derrota y anticipó que solicitará la anulación de los comicios. Su reclamo se fundamentó en la decisión de la Corte Suprema que extendió a última hora el horario de votación a raíz de una solicitud del oficialismo.

En su comunicado, la fuerza política denunció que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales previo a las elecciones alteró la equidad de la contienda. El texto argumentó que "Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales", pero justificó que en la segunda vuelta "el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social".