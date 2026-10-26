27 de octubre de 2026 Inicio
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El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula, pero exigió aclarar las dudas electorales

A través de una carta difundida por su presidente, Valdemar Costa Neto, el Partido Liberal (PL) admitió el pronunciamiento del Tribunal Superior Electoral sobre el balotaje. Sin embargo, solicitó explicaciones formales ante las objeciones sobre los comicios.

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Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta pero no pudo evitar la remontada de Lula en el balotaje.

Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta pero no pudo evitar la remontada de Lula en el balotaje.

El Partido Liberal de Brasil reconoció este lunes los resultados del balotaje presidencial que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque exigió el esclarecimiento de las impugnaciones presentadas tras el comicio. El presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, difundió una carta pública en sus redes sociales en la que confirmó la postura de la agrupación. En el texto, la fuerza opositora sostuvo que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", al mismo tiempo que reclamó explicaciones sobre los planteos del senador Flávio Bolsonaro.

Cartel electoral del Likud, liderado por Benjamín Netanyahu.
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El anuncio ocurrió tras la jornada electoral del domingo, en la que Lula resultó reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival. De este modo, el líder político logró una remontada de más de cuatro millones de votos en comparación con la primera vuelta del 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro cuestionó la transparencia del proceso y definió la estrategia de la oposición

Tras la publicación del escrutinio oficial, el postulante conservador rechazó la derrota y anticipó que solicitará la anulación de los comicios. Su reclamo se fundamentó en la decisión de la Corte Suprema que extendió a última hora el horario de votación a raíz de una solicitud del oficialismo.

En su comunicado, la fuerza política denunció que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales previo a las elecciones alteró la equidad de la contienda. El texto argumentó que "Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales", pero justificó que en la segunda vuelta "el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social".

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo tras ganarle a Flávio Bolsonaro y ser reelecto por el pueblo brasilero.

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo tras ganarle a Flávio Bolsonaro y ser reelecto por el pueblo brasilero.

A pesar del resultado desfavorable, la agrupación resaltó su crecimiento parlamentario tras lograr 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. En un video publicado en sus redes, el legislador prometió que "organizará a la oposición" para convertir al Congreso en su "fortaleza contra la barbarie" durante los "cuatro años más de Lula".

Finalmente, el dirigente insistió en sus gestiones ante la Justicia para anular la candidatura del mandatario electo por supuestos abusos durante la campaña. Entre sus denuncias, señaló la creación de un "complejo industrial de noticias falsas" y la existencia de "abusos de poder político y económico sin precedentes".

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