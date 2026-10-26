27 de octubre de 2026 Inicio
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Por primera vez, Javier Milei visita Catamarca: inauguración de nuevas plantas de litio y encuentro con su militancia

La agenda del mandatario contempla la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio y estará acompañado por su comitiva nacional y el gobernador Raúl Jalil, además de un encuentro con militantes de LLA en la capital provincial.

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Javier Milei visitará por primera vez Catamarca desde su asunción presidencial.

Javier Milei visitará por primera vez Catamarca desde su asunción presidencial.

Javier Milei hará mañana su primera visita oficial a Catamarca donde encabezará la inauguración de plantas de litio de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto y tendrá un encuentro político con la militancia de La Libertad Avanza en la capital provincial. La visita se enmarca en la estrategia de impulsar inversiones mineras bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Javier Milei, en el balcón de la Casa Rosada.
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El mandatario arribará alrededor de las 17 horas a Catamarca, en lo que será la primera visita de su gestión a la provincia. La actividad se enmarca en la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas a la expansión del Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto. Este desarrollo se enmarca en la transición energética y en la creciente demanda de minerales esenciales para la industria.

Lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes serán recibidos por el gobernador Raúl Jalil, uno de los dirigentes más cercanos a la Casa Rosada, todo en el marco de la ampliación de las instalaciones de producción de Río Tinto, una compañía que desarrolla proyectos en diversos sectores de la minería y que incluye al litio entre los recursos estratégicos de su actividad.

Además, Milei tendrá este martes por la tarde un encuentro con la militancia libertaria en el Hotel Casino de Catamarca, convocado por la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional. La actividad fue difundida en redes sociales con la consigna “Javier Milei en Catamarca” y se espera la presencia de dirigentes locales y seguidores del espacio político.

La agenda de Milei en Catamarca

Martes 27 de octubre

  • 17:00 horas: Arribo del Presidente de la Nación a San Fernando del Valle de Catamarca.

  • Tarde-noche: Encuentro con la militancia de La Libertad Avanza en el Hotel Casino de Catamarca, donde se espera un acto político con presencia de dirigentes locales y nacionales.

Miércoles 28 de octubre

  • 11:00 horas: Inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.

  • Comitiva presidencial: acompañarán a Milei la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

  • Recepción local: el gobernador Raúl Jalil, cercano a la Casa Rosada, participará de la actividad junto a autoridades provinciales y representantes de la empresa.

Finalmente, el jueves por la mañana, la comitiva nacional se trasladará a Rosario, Santa Fe, para participar en las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) en la Estación Fluvial. Allí se reunirán con empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y fortalecer la participación de la industria nacional en proyectos productivos.

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