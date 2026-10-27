27 de octubre de 2026 Inicio
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Avanzan los preparativos en CABA para la visita del papa León XIV

El Gobierno porteño implementó un operativo logístico escalonado para garantizar el montaje de los escenarios y estructuras. Las restricciones al tránsito se extenderán hasta el 14 de noviembre.

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A pocos días de la visita del papa León.

A pocos días de la visita del papa León.

La llegada del papa León XIV a Argentina ocurrirá el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron con los preparativos. Sobre Avenida del Libertador ocurren los primeros cortes de calle para organizar la estructura desde donde hablará y donde se presentarán artistas.

El Papa visitará Argentina durante los primeros días de noviembre.
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La visita obligó a las autoridades porteñas a ordenar un esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad. Esto se extenderá por las próximas tres semanas.

Desde la madrugada del sábado 24 de octubre, y hasta la noche del 3 de noviembre, se producirán cortes parciales en Avenida del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina

La visita del Papa León XIV genera gran expectativa y en base a ello, la Comisión Organizadora confirmó los nombres de algunos de los artistas que acompañará las distintas actividades del Pontífice en Córdoba, Claypole, la Ciudad de Buenos Aires y Luján. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente.

El Sumo Pontífice arribará al país el próximo domingo 8 y se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre, donde se desarrollarán diferentes actividades con vigilias, una misa multitudinaria y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales. De igual modo, adelantaron que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres.

“Desde la organización se agradece especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes han aceptado sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para toda la argentina”, señalaron en el comunicado oficial donde también detallaron que “más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.

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