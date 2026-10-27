Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro elegido ya dirigió, en tres oportunidades, el partido más importante del fútbol argentino.
La nómina difundida ubica a Maximiliano Del Yesso como primer asistente y a Pablo González como segundo, mientras Sebastián Zunino asumiría la tarea de cuarto árbitro. En la cabina tecnológica, Silvio Trucco estaría al frente del VAR y Gastón Suárez cumpliría la función de AVAR durante el encuentro.
Nicolás Ramírez será el ábritro del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera.
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Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas, mientras que Boca disputó 14 encuentros bajo su arbitraje, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En los tres Superclásicos que arbitró, River ganó dos y el Xeneize se impuso en el restante.
El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, las dos señales encargadas de emitir la jornada del fútbol argentino. La programación de la fecha 15 se extenderá entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con partidos repartidos en cuatro días de actividad.
Boca y River estrenarán una pelota especial en el Superclásico: cómo es la Argentum Gambeta Derbi
El partido en la Bombonera marcará el debut oficial de la Argentum Gambeta Derbi, la pelota presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encuentros seleccionados del calendario, con estreno previsto para el clásico del 1° de noviembre y posibles apariciones en algunos partidos de instancias decisivas.
El diseño revive la estética de la histórica pelota Tango e incorpora laureles celestes asociados al título mundial de 1986. También lleva el dibujo de una pelota con el número 10, un guiño a los futbolistas que marcaron la historia de la Selección Argentina en sus tres consagraciones mundialistas.
La nueva pelota Argentum Gambeta Derbi está inspirada en la Tango y el Mundial de 1986.
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La versión profesional se vende por $329.999 y puede comprarse desde la aplicación y la tienda online de Adidas, además de comercios minoristas autorizados, con una superficie texturada que favorece la estabilidad del vuelo y una estructura termosellada que apunta a mejorar el toque y reducir la absorción de agua.