Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido Por el encuentro de la fecha 15, Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Maximiliano Del Yesso y Pablo González lo acompañarían como asistentes, Sebastián Zunino sería el cuarto oficial y Silvio Trucco estaría a cargo del VAR, con Gastón Suárez como AVAR. Por Agregar C5N en









Las figuras de Boca y River en los partidos previos al clásico: Leandro Paredes y Ángel Correa. Web

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro elegido ya dirigió, en tres oportunidades, el partido más importante del fútbol argentino.

La nómina difundida ubica a Maximiliano Del Yesso como primer asistente y a Pablo González como segundo, mientras Sebastián Zunino asumiría la tarea de cuarto árbitro. En la cabina tecnológica, Silvio Trucco estaría al frente del VAR y Gastón Suárez cumpliría la función de AVAR durante el encuentro.

Nicolás Ramírez será el ábritro del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. Web Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas, mientras que Boca disputó 14 encuentros bajo su arbitraje, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En los tres Superclásicos que arbitró, River ganó dos y el Xeneize se impuso en el restante.

El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, las dos señales encargadas de emitir la jornada del fútbol argentino. La programación de la fecha 15 se extenderá entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con partidos repartidos en cuatro días de actividad.

Boca y River estrenarán una pelota especial en el Superclásico: cómo es la Argentum Gambeta Derbi El partido en la Bombonera marcará el debut oficial de la Argentum Gambeta Derbi, la pelota presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encuentros seleccionados del calendario, con estreno previsto para el clásico del 1° de noviembre y posibles apariciones en algunos partidos de instancias decisivas.