27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La explicación que demuestra la mala operación que hizo el Gobierno con AySA

El diputado Guillermo Michel denunció que AySA fue "malvendida" en u$s340 millones, ya que el valor pactado se amortiza en poco más de un año de ganancias. Además, advirtió que el esquema elegido permite al comprador usar activos públicos "como garantía para salir a buscar crédito" y así pagar la empresa.

Por
Para Guillermo Michel

Para Guillermo Michel, "AySA fue malvendida".

El diputado Guillermo Michel denunció este martes que la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) fue "malvendida" por el Gobierno, al considerar que la operación en la que se le adjudicó por u$s340 millones la totalidad de las acciones del Estado argentino al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor subvaluó el patrimonio público.

Massa felicitó a Lula, quien cumple 81 años este martes.
Te puede interesar:

Massa saludó a Lula por su cumpleaños 81: "Al revés, felices jóvenes 18"

Michel fundamentó su postura con un análisis sobre la entrega del 90% de la firma. "Yo creo que el concepto privatización es muy generoso. AySA fue mal vendida", aseguró el legislador de Entre Ríos, quien explicó el mecanismo contable para valuar una firma de esta magnitud en el mercado.

"Cualquier empresa, cuando la vendés, la vendés por un concepto que se llama EBITDA, pero que en realidad es la utilidad futura. Es decir, cuánto gana esta empresa por año. Y en función a cuánto gana por año es a lo que se valúa la empresa", precisó.

El diputado contrapuso las cifras del balance oficial frente al monto negociado con el sector privado. De acuerdo con su visión, los resultados operativos de la compañía revelan un grave desfasaje con respecto al precio acordado.

Michel detalló las inconsistencias financieras de la transferencia accionaria

"Si vos mirás el último balance de AySA, que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente u$s270 millones. Y vos vendiste el 90% en u$s340 millones. Es decir que con 1,3 años de utilidad ya la pagás la empresa. Esa valuación no existe en ningún indicador de ninguna empresa del mundo. Vos le estás asegurando un retorno de más del 10% en dólares por año, con un agravante. No es que estás concesionando el servicio por 30 años, vos transferís las acciones. Y al transferir las acciones de la empresa a un grupo, vos lo que le permitís es usar esas acciones como garantía para salir a buscar crédito", alertó el dirigente opositor.

La cobertura de agua potable llega al 75% de la población y la de cloacas, al 61,7%.

La cobertura de agua potable llega al 75% de la población y la de cloacas, al 61,7%.

En esa línea, Michel ejemplificó la desvalorización de las obras de infraestructura incluidas en el traspaso. Mencionó el caso de la obra de Dique Luján, en Tigre, cotizada en más de u$s1.000 millones, para demostrar que el comprador financia la operación con los propios recursos del Estado.

Michel denunció que la venta permite a los nuevos dueños utilizar el patrimonio público para cancelar sus deudas. "Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la empresa supuestamente vale. O sea, se paga sola", insistió.

El modelo mixto de YPF que garantiza el control estatal

El ex titular de la Aduana defendió la inversión privada, pero respaldó una alternativa de capital mixto con control público, como se da el la petrolera YPF.

"Yo no quiero ir a un esquema comunista o de falso nacionalismo. Yo creo en el capital privado, creo en el capitalismo moderno. Pero para AySA teníamos otra salida. Por ejemplo, el esquema de YPF: 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en la bolsa. Y de esa manera captabas estos u$s340 millones de manera muy rápida y seguías manteniendo el 51% en cabeza del Estado, que te permite desarrollar de manera estratégica y asegurarle agua y cloaca a los vecinos", afirmó Michel.

Para finalizar, el diputado de Unión por la Patria subrayó el carácter vital del suministro de agua y cuestionó el impacto de la privatización sobre los usuarios. "El agua en el mundo es un bien esencial y se debe garantizar. ¿Qué vamos a hacer ahora en manos de esta empresa privada cuando le corten el agua a un vecino de Virreyes? ¿Va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor que le cortaron el agua?", se preguntó.

Noticias relacionadas

Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Cristina felicitó a Lula, quien agradeció su apoyo.

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Lula, junto a Cristina y Massa. 

Lula agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner por sus felicitaciones: "Brasil y Argentina son hermanos, unidos por la historia"

El proyecto se debatiría en el recinto el jueves 12 de noviembre.

Malvinas: el oficialismo consiguió dictamen tras hacer cambios a pedido de aliados y EEUU

Guillermo Michel.

La contundente advertencia de Guillermo Michel: "AySA está mal vendida"

José Luis Espert insistió con su inocencia.

Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció una persecución para proscribirlo

Rating Cero

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

La decisión de la China Suárez que podria cambiar la relación que mantiene con Benjamin Vicuña.

En medio de la guerra con Benjamín Vicuña, la China Suárez tomó una inesperada decisión que podría cambiarlo todo

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración

El drama familiar que golpea a Thiago Medina y por el que piden una cadena de oración

últimas noticias

Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

Lula agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

Hace 8 minutos
Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Hace 15 minutos
Cristina felicitó a Lula, quien agradeció su apoyo.

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Hace 22 minutos
La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Hace 34 minutos
Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Hace 1 hora