Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el polémico mensaje sobre sus hijas: "Felices"

Luego del escandaloso mensaje que compartió el futbolista en sus redes sociales, la empresaria optó por responderle mostrando cómo disfrutaba de un día especial junto a las menores.

Tras regresar de sus vacaciones en México junto a Eugenia "La China" Suárez, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica. Desde la ventanilla del avión, el futbolista compartió una fotografía con la que dejó entrever su tristeza por la distancia que mantiene con sus hijas e incluyó una indirecta para Wanda Nara.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

El futbolista recurrió a sus redes para compartir una profunda reflexión sobre cuánto extraña a Francesca e Isabella, fruto de su relación con la conductora. En su publicación, dejó al descubierto el dolor que le provoca la distancia y su tristeza por no haber conseguido la autorización judicial necesaria para poder disfrutar de unas vacaciones junto a ellas.

"Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", comenzó escribiendo el delantero del Galatasaray.

Luego Icardi lanzó una fuerte frase que podría interpretarse como un nuevo reproche en medio de la disputa familiar con la actriz de ¿Querés ser mi hijo?. "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", expresó junto a dos corazones blancos.

Al parecer, la publicación llegó hasta Wanda Nara , quien decidió responder a la indirecta de Mauro Icardi de una manera muy particular: mostrando cómo disfrutaba de una jornada especial junto a sus hijas, Francesca e Isabella.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió distintas imágenes de las actividades escolares de las menores, quienes participaron de una actividad denominada International Day junto a sus compañeros.

La primera fotografía que publicó la muestra frente al volante de su auto, mientras las niñas posaban sonrientes en el asiento trasero. "Al colegio. Hoy International Day", escribió la mediática posando con una camiseta de la Selección argentina, que combinaba con su cartera Hermès.

Wanda Nara vía Instagram.

Pero eso no fue todo. Con el correr de las horas, Wanda mostró distintos momentos de las actividades en las que participaron sus hijas, quienes pese al mal clima parecían estar disfrutando de la del día. "Bajo la lluvia, bravo chicas", celebró orgullosa.

Lejos de quedarse con una sola publicación, la empresaria continuó compartiendo imágenes de su sábado en familia. En una de ellas se la puede ver junto a Francesca mientras disfrutaba de un café. "Un sábado en el cole. Bajo el agua, pero felices", expresó.

Luego, publicó una foto de Isabella, quien posó con su uniforme de animadora de los Condors. Emocionada tras verla participar de las actividades escolares, Wanda le dedicó un tierno mensaje: "Orgullosa de vos, Isi".

De esta manera, y sin mencionar directamente a Mauro Icardi, la conductora dejó en evidencia que estaba disfrutando de un día especial junto a sus hijas, en medio de un nuevo capítulo de la interminable guerra mediática con el futbolista.