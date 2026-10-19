20 de octubre de 2026 Inicio
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"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

El cantante cuestionó la exposición mediática del caso y pidió frenar las especulaciones sobre infidelidades. "Es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que no elegiste", sostuvo.

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Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

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El cantante Emanuel Ortega se refirió a su separación de la modelo y conductora Julieta Prandi en una entrevista con América TV. La charla se dio una semana después de que ella anunciara el final del matrimonio, tras seis años de relación y 27 días después de la boda. Ortega cuestionó la exposición pública del comunicado de su expareja.

Inesperada revelación sobre Julieta Prandi.
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Consultado por su estado, el músico respondió: "No sé cómo estoy". Había hablado antes de manera informal, oculto detrás de una puerta para resguardar su intimidad. Esta vez aceptó formalizar el contacto ante la insistencia de la prensa, aunque aclaró que no era su intención.

Sin nombrar a Prandi, apuntó contra la difusión del anuncio que ella publicó en sus redes sociales: "Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que no elegiste".

El cronista le preguntó por las declaraciones de su hermana y su padre sobre el tema. Ortega negó esa versión: "No, pero eso no es cierto. Nadie salió a hablar. Yo tengo familia grande, somos muchos". Agregó que la prensa consultó a algunos familiares, pero que ninguno quiso aclarar nada.

Ortega se negó a detallar los motivos de la ruptura y pidió frenar las especulaciones

Ante la repregunta sobre las causas de la separación, evitó dar detalles: "Perdón, no es algo que yo quiera hablar frente a una cámara. Estábamos en la calle y yo te dije, acá no, por favor". Añadió que "todos los duelos son dolorosos" y que "no elegí estar en esta situación".

Sobre el vínculo con Prandi, afirmó: "Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé, que respeto y que eligió hacer las cosas como las eligió". La frase marcó distancia con la actitud de su expareja, sin acusaciones explícitas.

Consultado por una posible reconciliación, dijo que "fue todo muy raro" y que tiene "muy poca claridad". Describió su estado así: "Estoy aturdido, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, que es lo único que me salva".

Por último, pidió que cesen las versiones sobre presuntas infidelidades: "Les pido que las corten con las especulaciones". Dijo que hay gente herida que "no tiene nada que ver" y cerró con una definición: "No hay un escándalo, pasó algo entre dos personas, tiene que quedar entre dos personas".

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