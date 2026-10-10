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Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

El actor no pudo ocultar la preocupación que siente por lo que está sucediendo en su país natal y, con un conmovedor mensaje, envió apoyo a sus compatriotas.

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.

Benjamín Vicuña expresó su profunda preocupación por la tragedia que atraviesa su país natal, luego del devastador aluvión que azotó a Santiago de Chile durante la tarde del último jueves. A pesar de encontrarse lejos, el actor se hizo eco de la dramática situación y compartió un mensaje de apoyo.

Escándalo con la China Suárez y Vicuña.
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El fenómeno climático dejó un saldo de seis personas lesionadas y más de 2.000 viviendas afectadas, por lo que el Gobierno chileno decretó la zona de catástrofe. En este contexto, el actor compartió un video de un noticiero local en el que se puede observar la fuerza con la que el aluvión descendía por las calles de Las Condes, arrastrando todo a su paso.

Junto a las impactantes imágenes, Vicuña escribió: "En mi país en estos momentos", y acompañó la publicación con un emoji de manos en gesto de oración y la bandera de Chile, dejando en evidencia su preocupación por lo ocurrido.

El presidente chileno José Antonio Kast declaró el estado de emergencia en la comuna: "Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes".

También informó que el ministro de Obras Públicas, Louis de Grang, se trasladó a la zona para poder coordinar operativos en "Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) comunicó que algunas personas fueron rescatadas dentro de vehículos, transporte público y en universidades, ya que la zona afectada es residencial y se ubican varias casas de estudios.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó en sus redes: "Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE (Nota del editor: Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas".

Aluvión en Chile.

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