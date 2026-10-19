La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores La conductora de 99 años compartió una imagen junto a sus seres queridos y expresó su alegría en las redes sociales. Por Agregar C5N en









Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

Mirtha Legrand publicó su primera foto tras recibir el alta médica y volver a su casa, donde continúa con su recuperación. La conductora compartió una imagen junto a su familia para celebrar el Día de la Madre y acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento y felicidad.

“¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”, escribió la diva en su cuenta de Instagram, en una postal en la que se la ve sonriente y rodeada de sus seres queridos. En la foto aparecen su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Juana y Nacho Viale; y otros integrantes de la familia, entre ellos sus bisnietos.

La publicación se conoció después de que Legrand recibiera el alta el 6 de octubre, tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. Desde entonces, la conductora permanece en su domicilio para completar la recuperación indicada por los médicos.

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión? La reaparición en redes sociales también generó expectativa sobre su regreso a la televisión. Por el momento, su nieta Juana Viale continúa al frente de La Noche de Mirtha, el programa de El Trece que condujo durante la ausencia de la histórica figura de la televisión argentina.

El sábado, Viale se había referido a la evolución de su abuela durante la emisión del ciclo y transmitió tranquilidad sobre su estado de salud. “Está muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.

Mientras avanza con su recuperación, la conductora volvió a mostrarse públicamente a través de una imagen familiar, en una fecha especial y con un mensaje que reflejó su alegría por compartir el festejo con sus seres queridos.