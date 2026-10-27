El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

La modelo recurrió a sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje de despedida para una querida amiga. La dedicatoria conmovió a sus seguidores.

Evangelina Anderson atraviesa días muy difíciles tras la pérdida de una amiga muy querida. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un profundo mensaje de despedida en el que expresó el dolor que siente por su partida.

Conmovida por la noticia, Anderson compartió una serie de historias en las que le dedicó unas sentidas palabras, recordó su personalidad y la huella que dejó en su vida. "Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte", expresó.

Luego, la modelo dejó en claro lo difícil que le resulta aceptar su ausencia y que, pese al dolor, siente que su recuerdo estará para siempre. "Hoy duele el alma, cuesta entender que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas y vos sos una de ellas", afirmó.

Para cerrar su despedida, puso en palabras cuánto le hubiera gustado seguir compartiendo momentos a su lado y lo difícil que es decirle adiós a su amiga más querida. "Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón", concluyó.

La dolorosa novedad sobre el fallecimiento de Fernando Jorge "Coco" Shedden sacudió por completo a la farándula nacional. Quien fuera el hombre de confianza y conductor de Moria Casán durante más de 20 años murió a los 6.50 de este martes en las instalaciones del Hospital Interzonal de Mar del Plata , donde permanecía internado atravesando un complejo cuadro médico que devino en el trágico desenlace.

Según detallaron las informaciones periodísticas procedentes de la ciudad balnearia, el paciente se encontraba hospitalizado a causa de un cáncer de próstata en estado avanzado. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud que lo asistieron en la institución pública marplatense, la progresión de la enfermedad oncológica desgastó de forma irreversible la resistencia física del recordado colaborador de la estrella.

A la par del diagnóstico patológico, la propia estrella de la televisión argentina sumó datos al aire de La Mañana con Moria para explicar el contexto del triste final de su antiguo empleado. En sus declaraciones, la presentadora señaló que la salud de su excolaborador arrastraba un serio desgaste físico vinculado a los hábitos nocivos e intensos problemas de adicciones que condicionaron su existencia durante un largo periodo.

La figura del espectáculo repasó abiertamente las severas dificultades que le tocó sortear a su exempleado como consecuencia de esos consumos problemáticos. "Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien. Pero lamentablemente se ve que su vida después ya se acortó, porque es un hombre muy joven igual", reveló Moria visiblemente conmovida frente a las cámaras.