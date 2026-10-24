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Laura Ubfal destrozó a José María Listorti: "Se ríe como un ganso y lo hace ver estúpido"

La conductora se refirió a las burlas que recibió durante el streaming que comparten el humorista y Marta Fort, y apuntó sin filtro contra el comediante por querer "echarle la culpa" de los comentarios a su compañera.

La guerra menos pensada: Laura Ubfal contra José María Listorti.
La guerra menos pensada: Laura Ubfal contra José María Listorti.

Laura Ubfal estalló de furia contra José María Listorti y no se guardó nada a la hora de cuestionar su actitud durante una entrevista a Marta Fort en un streaming donde comparten conducción. La periodista apuntó sin filtros contra el conductor por las burlas hacia la joven y le dedicó durísimas palabras que volvieron a encender la polémica.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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Todo comenzó cuando la hija de Ricardo Fort participó de un programa en Blender y planteó su postura sobre la falta de diversidad corporal en la televisión. Sin embargo, lejos de pasar inadvertida, la conversación terminó generando un escándalo por las risas y los comentarios de los integrantes del ciclo. Esto despertó la indignación de Ubfal, quien salió a defender a la joven pese a que también había sido mencionada durante la charla.

"Listorti, sos un tipo grande. Marta es una chica de 22 años. Cuando dijo lo de 'conventillera', lo dijo por el panel y la pelea, por lo que no me ofende. Después dijo 'la banco a Ubfal', pero esa parte no la pasó nadie, porque se quedaron en las risas, la pavada", empezó diciendo en su ciclo La Linterna.

Captura: Bondi Live

Captura: Bondi Live

Pero esto no fue todo. La periodista agregó: "Ustedes se burlaban de mí, se burlan de Marta... Listorti, no tiene gracia. Yo entiendo que tengas que comer, que tengas que vivir, pero tenés talento... A esta altura, reírse como gansos los hace ver tontos, estúpidos".

Lejos de calmarse, Ubfal apuntó directamente contra el humorista. "A mí lo que me molesta es la idiotez cuando podían haber tomado un tema interesante. Encima Listorti diciendo que la quería salvar a Marta. ¿La querés salvar de qué? Si Marta puede conducir mejor que vos ese programa", escribió.

A modo de cierre, la conductora fue aún más contundente: "Marta no se estaba pasando, para nada. Los que se pasaron son ustedes. Pero bueno, mejor echarle la culpa a Marta Fort. Ella es una chica joven, con una cabeza abierta y entendí lo que quiso decir. Lo habrá dicho mejor o peor, pero de ahí a burlarse como gansos, por favor".

Qué dijo Marta Fort sobre Laura Ubfal

Todo comenzó durante una emisión del programa de streaming, cuando José María Listorti y sus compañeros hablaron sobre la polémica entre Laura Ubfal y Mariana Contartessi. El conflicto se había desatado luego de que Ubfal mencionara que varias periodistas, entre ellas Contartessi, habrían sufrido situaciones de maltrato por parte de Liliana Parodi. Sin embargo, la comunicadora salió a desmentir esa versión y cuestionó a su colega por no haberse comunicado con ella antes de hacer pública esa información.

En medio de la conversación, el debate tomó otro rumbo y comenzaron a recordar algunas declaraciones de Ubfal. Fue ahí cuando Listorti bromeó con que él había llegado a la pantalla por ser lindo y no por su talento, lo que provocó las risas de sus compañeros.

Captura de pantalla: Blender

Captura de pantalla: Blender

Sin embargo, Marta Fort sorprendió al dar su opinión sobre el perfil de la periodista y el lugar que ocupa en los medios. "Laura Ubfal da más para el conventillo, (...) tiene buena lengua, más como para LAM", lanzó la hija de Ricardo Fort, haciendo referencia a los programas de chimentos y las polémicas dentro del espectáculo.

Lejos de querer descalificarla, la joven intentó explicar su postura y aprvechó para señalar la falta de cuerpos no hegemónicos en la televisión. "Porque, ponele, hay novelas como en las de Cris Morena que no hay una puta gorda", expresó, mientras sus compañeros reaccionaban entre risas.

Ante la repercusión de sus palabras, Marta dejó en claro que no tenía ningún problema con la periodista y aseguró: "La amo a Ubfal". Lo llamativo fue que, cuando Laura se enteró de lo sucedido, lejos de enojarse con la joven, salió a defenderla y apuntó directamente contra Listorti y el resto de sus compañeros por la manera en la que reaccionaron durante la charla.

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