Lula agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner por sus felicitaciones: "Brasil y Argentina son hermanos, unidos por la historia"

Tras las elecciones del domingo, el líder del PT agradeció las felicitaciones del referente del Frente Renovador, a la expresidenta y también al expresidente Alberto Fernández, y destacó las visiones compartidas sobre la región y el mundo. "Celebramos una gran victoria de la democracia, la justicia social y la paz", afirmó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , agradeció este martes los mensajes de felicitación que recibió de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández tras su victoria en las elecciones presidenciales. El mandatario, que obtuvo más del 51% de los votos en una contienda ajustada frente a Flávio Bolsonaro, asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027.

Las expresiones de respaldo de los dirigentes argentinos se difundieron a través de la red social X y reflejaron los vínculos políticos que Lula mantiene con los referentes del peronismo.

Tras conocerse el resultado electoral, la expresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras en felicitarlo públicamente.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió la exmandataria.

Horas después, el presidente brasileño respondió con un agradecimiento y reivindicó el significado político de los comicios. “Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera ”, expresó.

Muito obrigado minha querida amiga Cristina Kirchner, @CFKArgentina , por sua mensagem. Celebramos uma grande vitória da democracia, da justiça social e da paz. Um grande abraço para você, que sempre esteve ao nosso lado na defesa de uma América Latina soberana e prospera.

El mensaje de Sergio Massa y los vínculos con el peronismo

Sergio Massa también había felicitado al mandatario brasileño tras su histórica remontada y destacó tanto su trayectoria personal como sus políticas económicas e industriales. El dirigente del Frente Renovador publicó un mensaje en el que reivindicó la historia política de Lula y su defensa de la soberanía nacional.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió. En la misma publicación, describió al presidente brasileño como un dirigente que persistió hasta alcanzar sus objetivos y que promovió el desarrollo industrial de su país. También resaltó su relación con la Argentina y el reconocimiento que, según señaló, merece por su trayectoria.

Muito obrigado, @SergioMassa, pelas palavras de carinho e amizade. Nossa vitória é uma vitória da democracia, da justiça social e da esperança em um futuro melhor. Brasil e Argentina são países irmãos, unidos pela história e por um futuro compartilhado. Que a vitória do povo… — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026

La respuesta del presidente brasileño llegó este martes. “Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor”, escribió.

En el mismo mensaje, Lula subrayó la importancia de la relación bilateral y sostuvo que ambos países están unidos por su historia y por un futuro compartido. Además, expresó su deseo de que el resultado electoral brasileño sirva de inspiración para quienes defienden los derechos de los trabajadores en distintas partes del mundo.

El mensaje a Alberto Fernández: "Gracias por tu apoyo"

El ahora reelecto presidente de Brasil también agradeció las felicitaciones de Alberto Fernández, quien en su momento fue una de las figuras políticas que lo visitó en prisión en Brasil. "Querido amigo, gracias por tu apoyo y tu hermandad en este camino lleno de dificultades", comenzó expresando Lula. "Continuemos luchando por la integración de América Latina y el Caribe", concluyó.