Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

La menor de las Icardi celebró un nuevo año de vida. Mientras el futbolista no le dedicó un saludo público, la actual pareja de la empresaria, sorprendió con un emotivo mensaje que no pasó inadvertido y que podría sumar un nuevo capítulo al conflicto familiar.

El lunes pasado, Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumplió 10 años. Sin embargo, en medio de la guerra mediática y judicial que mantienen sus padres, hubo un detalle que no pasó inadvertido: el futbolista no le dedicó un saludo público a su hija .

Pese a la ausencia de su padre, quien sí lo hizo fue Martín Migueles , la pareja de la empresaria. Desde temprano, el empresario sorprendió a sus seguidores al compartir un collage de fotografías junto a Isabella, acompañado de un cariñoso mensaje que rápidamente llamó la atención. “ ¡Felices 10 años, Isi! Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió.

Por su parte, durante la madrugada del martes, Wanda también aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su hija menor. Junto a una postal de Isabella recién nacida, recordó el día en que llegó al mundo y expresó todo su amor por ella.

“Hace 10 años, nacía en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho, tu mamá”, escribió la conductora.

De esta manera, mientras Wanda y su actual pareja hicieron público su cariño por Isabella en una fecha tan especial, el silencio de Mauro Icardi en las redes sociales volvió a llamar la atención en medio de la tensa relación que mantiene con la madre de sus hijas.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Mauro Icardi volvió de México después de disfrutar de unas románticas vacaciones junto a Eugenia "La China" Suárez y la familia de la actriz. Sin embargo, en medio de su regreso, sorprendió a sus seguidores con una historia cargada de angustia y un emotivo mensaje dedicado a sus hijas.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

El futbolista recurrió a sus redes para compartir una profunda reflexión sobre cuánto extraña a Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. Si bien no mencionó directamente a las menores, sus palabras parecían estar dirigidas a ellas. En su publicación, dejó entrever el dolor que le provoca la distancia y su tristeza por no haber conseguido la autorización judicial necesaria para poder disfrutar de unas vacaciones junto a ellas.

En medio de su interminable conflicto con la empresaria, el futbolista compartió una fotografía del cielo tomada desde la ventanilla de un avión y la acompañó con un profundo mensaje en el que dejó en evidencia cuánto extraña a las pequeñas. "Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", comenzó escribiendo el delantero del Galatasaray.

Mauro Icardi y su descargo en redes.

Sin embargo, la publicación no terminó ahí. Icardi lanzó una fuerte frase que podría interpretarse como un nuevo reproche en medio de la disputa familiar con la actriz de ¿Querés ser mi hijo?. "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", expresó junto a dos corazones blancos.

Con estas palabras, el futbolista volvió a dejar en evidencia la tensión que mantiene con la empresaria y cuestionó duramente las decisiones que le impiden estar con sus hijas.