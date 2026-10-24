IR A
IR A

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Tras regresar de México con su pareja, Eugenia "La China" Suárez, y la familia de la actriz, el futbolista compartió un sentido mensaje dedicado a sus hijas y lanzó una fuerte indirecta para la empresaria.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi volvió de México después de disfrutar de unas románticas vacaciones junto a Eugenia "La China" Suárez y la familia de la actriz. Sin embargo, en medio de su regreso, sorprendió a sus seguidores con una historia cargada de angustia y un emotivo mensaje dedicado a sus hijas.

El encuentro íntimo entre el futbolista y la influencer habría sido antes de la China Suárez.
Te puede interesar:

Una reconocida influencer reveló que habría tenido intimidad con Mauro Icardi: "Lo del maní es mentira"

El futbolista recurrió a sus redes para compartir una profunda reflexión sobre cuánto extraña a Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. Si bien no mencionó directamente a las menores, sus palabras parecían estar dirigidas a ellas. En su publicación, dejó entrever el dolor que le provoca la distancia y su tristeza por no haber conseguido la autorización judicial necesaria para poder disfrutar de unas vacaciones junto a ellas.

Mauro Icardi con La China Suárez y la familia de la actriz.

Mauro Icardi con La China Suárez y la familia de la actriz.

El desgarrador mensaje de Mauro Icardi por sus hijas y una fuerte indirecta para Wanda Nara

En medio de su interminable conflicto con la empresaria, el futbolista compartió una fotografía del cielo tomada desde la ventanilla de un avión y la acompañó con un profundo mensaje en el que dejó en evidencia cuánto extraña a las pequeñas. "Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", comenzó escribiendo el delantero del Galatasaray.

Mauro Icardi vía Instagram.

Mauro Icardi vía Instagram.

Sin embargo, la publicación no terminó ahí. Icardi lanzó una fuerte frase que podría interpretarse como un nuevo reproche en medio de la disputa familiar con la actriz de ¿Querés ser mi hijo?. "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", expresó junto a dos corazones blancos.

Con estas palabras, el futbolista volvió a dejar en evidencia la tensión que mantiene con la empresaria y cuestionó duramente las decisiones que le impiden estar con sus hijas.

Las fotos de Mauro Icardi con la China Suárez y la familia de la actriz en México

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez disfrutaron de unos días de descanso en una playa paradisíaca de México y no dudaron en compartir con sus seguidores un álbum de fotos. Desde ese destino, el futbolista publicó una serie de postales en las que dejó al descubierto el romántico momento que atraviesa la pareja.

Con un álbum especial, el exdelantero del Galatasaray abrió una ventana a su intimidad y mostró algunos de los momentos que compartió con su pareja durante el último fin de semana. "Un poco de nosotros", escribió junto a las imágenes.

Captura: web

Captura: web

La pareja no escatimó en lujos a la hora de elegir un lugar para disfrutar de sus días de descanso en México. La modelo y el futbolista se hospedaron en El Hotel Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya.

Pasar una noche en este paraíso puede costar alrededor de 1.190 dólares, dependiendo de la habitación y la temporada. De esta manera, una estadía de cinco noches podría alcanzar los 5.950 dólares, una verdadera fortuna para disfrutar de unos días de relax.

Captura: web

Captura: web

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

La China Suárez enojada con sus hijos y Mauro Icardi enfadado en las playas de México.

Polémica en las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de la actriz: "Él estaba fastidiado"

La China Suárez y Mauro Icardi.

"Mamá hermosa, buena y amorosa": el saludo de Mauro Icardi para la China Suárez y el silencio con Wanda Nara

A cinco años del Wandagate: la cronología del escándalo.
play

A cinco años del Wandagate: los chats, las traiciones y el inesperado giro que marcó la guerra mediática

La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

últimas noticias

Conmoción en el espectáculo: murió Marcelo Trepat, recordado actor de Los Simuladores y Montaña Rusa

Hace 7 minutos
La mujer habría enviado un último mensaje pidiendo auxilio.

"Hartas de contar compañeras asesinadas": el fuerte reclamo de AMMAR tras el presunto femicidio de Daniela Villalba

Hace 24 minutos
Milei trató de ladrón y mentiroso a Lula, a horas del balotaje. 

Milei volvió a insultar a Lula tras sus dichos en el debate: "Ladrón y mentiroso"

Hace 35 minutos
Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Hace 59 minutos
play

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en la NASA: "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial"

Hace 1 hora