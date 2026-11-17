Durante una entrevista con Moria Casán, la actriz habló sobre su amistad con la actual pareja de Mauro Icardi y sorprendió al revelar qué piensa de las polémicas que la rodean con Wanda Nara.

En medio del escándalo mediático que enfrenta a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez, Emilia Attias rompió el silencio sobre su relación con la actriz, con quien compartió elenco en Casi Ángeles: sorprendió al hablar sobre los escándalos que la rodean y de los límites de la amistad.

Todo ocurrió durante una entrevista con Moria Casán donde la artista habló sobre su participación en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kazcka. Luego La One fue directamente al hueso y le preguntó por su reciente encuentro con Suárez en un exclusivo boliche de Costanera.

"¿Has festejado el divorcio con Eugenia Suárez, que son amigas? Tu amiga está con perimetrales y con algunos problemitas que, seguramente, los va a solucionar…", lanzó la conductora, en referencia a la noche en que ambas se tomaron una fotografía.

Lejos de esquivar la pregunta, Attias desmintió esa versión y explicó cómo fue realmente su reencuentro. "No fui a festejar ningún divorcio, ¿qué, salió eso? No, no. Me la crucé ocasionalmente", aclaró.

En ese contexto recordó el vínculo que las une desde hace años: "Con Euge nos queremos de toda la vida, fuimos compañeras en Casi Ángeles y ese programa nos hermanó con todos. Somos medio familia, por más que no nos veamos todo el tiempo".

Sin embargo, la actriz reconoció que, pese al cariño que siente por su excompañera, hace mucho tiempo que no comparten un momento a solas. "A Euge la adoro, pero hace mucho que no la veo, que no charlo con ella, que no voy a comer. Dijimos: 'Tenemos que ir a comer'. Nos cruzamos de casualidad en un lugar y nos pegamos un abrazote", relató.

Y agregó una frase que no pasó inadvertida en medio de las polémicas que rodean a la actual pareja de Icardi: "Tiene una vida muy complicada, pero la bancamos".

Contundente: Emilia Attias reveló hasta dónde llega su apoyo a la China Suárez

Al profundizar sobre su postura, Attias sorprendió con una aclaración que dejó en evidencia que el cariño hacia una amiga no significa justificar todas sus decisiones amorosas. "No la banco en el sentido de que… A ver, hace años que no tengo una conversación con ella, de sentarme", comenzó diciendo.

Fue entonces cuando lanzó una reflexión contundente sobre cómo maneja sus amistades: "Hay amigas a las que les digo: 'Te amo, pero te equivocaste. No te creas que no sé'".

Emilia Attias vía Intagram.

Sin embargo, la ex Casi Angeles dejó en claro que los conflictos mediáticos de Suárez no modifican el afecto que siente por su amiga de toda la vida. "Es mucho todo lo que les pasa a ellas. Hay vínculos que superan esas cosas. La conozco desde los 14 años, la vi crecer. A mí nunca me hizo nada malo", sostuvo.

"Tengo mil anécdotas con ella, de su parte más hermosa, ¿por qué le voy a negar una cena? La quiero mucho", concluyó.