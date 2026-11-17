"No pasa nada": Donald Trump minimizó las fallas tecnológicas en EEUU y poco después colapsó la red secreta de la NSA El mandatario estadounidense desestimó la crisis por los incidentes en aeropuertos y bancos durante una conferencia de prensa en Filipinas. Horas más tarde, el sistema de comunicaciones clasificadas de la inteligencia federal quedó inactivo. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó los múltiples colapsos tecnológicos que sufre el país durante una rueda de prensa realizada este martes en Manila. Sin embargo, apenas unas horas después de sus palabras, la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) experimentó una caída sorpresiva.

Frente a las consultas sobre las interrupciones en aeropuertos y bancos, el jefe de Estado exhibió desinterés ante los periodistas. "No pasa nada. Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así", respondió el líder republicano para descartar la gravedad de los episodios.

La aparente tranquilidad oficial contrastó de inmediato con el apagón de la red NSA Net. Este sistema vital permite a los empleados de inteligencia intercambiar datos de máxima sensibilidad, por lo cual su paralización encendió las alarmas en el esquema de defensa norteamericano.

Hasta el momento, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que no existen evidencias concretas sobre un ciberataque contra las instalaciones de la NSA. La administración federal mantiene la postura de atribuir estos inconvenientes a inestabilidades técnicas aisladas.

La seguidilla de incidentes afecta la infraestructura estadounidense El problema en la agencia de inteligencia agrava una crisis que comenzó el viernes pasado con la Administración Federal de Aviación (FAA). Una falla en los radares forzó la suspensión de todas las salidas aéreas en el país por más de cuatro horas y provocó la cancelación de 12.462 vuelos.