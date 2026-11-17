La actriz rompió el silencio después de que Ángel de Brito y Analía Franchín deslizaran que habría mantenido un romance con un futbolista casado. Su furioso descargo contra los periodistas.

Eugenia "La China" Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de que surgieran rumores sobre un presunto affaire con un jugador de la Selección argentina. Cansada de las especulaciones sobre su vida privada, la actriz recurrió a sus redes sociales para desmentir las versiones y lanzó un durísimo descargo contra los periodistas.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reflotó en su programa de streaming un rumor que circula desde hace tiempo en el mundo del espectáculo y que vincula a la actriz con un reconocido futbolista. El conductor se remontó al escándalo que estalló en París y dio origen al famoso Wandagate, cuando trascendió el encuentro entre la actriz y Mauro Icardi.

El periodista lanzó una serie de pistas sobre la identidad del supuesto involucrado. "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa", deslizó. "A ver si lo dicen en el chat…", intervino La Barby, mientras que De Brito sumó otro dato: "Ojos lindos".

Al ver que los seguidores comenzaron a mencionar un nombre, el conductor reaccionó con humor: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'". Finalmente, cuando los usuarios señalaron a Leandro Paredes, el periodista expresó: "Ese, chicos", dando a entender que se refería al futbolista.

SE SUPO QUIÉN FUE EL JUGADOR QUE ESTUVO CON LA CHINA SUÁREZ EN PARÍS@AngeldebritoOk @LaBarbyOk https://t.co/i2HFKNiPLV

Sin embargo, la versión ya había comenzado a circular durante la mañana del lunes, cuando Analía Franchín sorprendió en A la Barbarossa (Telefe) al insinuar que la actriz habría mantenido un vínculo con un deportista casado. "Si supieran con quién estuvo… Es un deportista, pero es señor casado", lanzó la panelista, sin revelar su identidad.

Luego, explicó por qué prefería mantener el nombre en reserva: "No quiero romper una familia. No lo voy a decir nunca, jamás, porque todos tenemos muertos en el placard. No le voy a estar contando las costillas a La China, ni en pedo".

La China Suárez y Leandro Paredes, ¿hubo amor?

Lejos de terminar con las especulaciones, Franchín redobló la apuesta y aseguró que, de conocerse esa supuesta historia, la polémica de los chats con Mauro Icardi quedaría en segundo plano. "Pero el escándalo este de los chats sería nada. Nos vamos todos a vivir a la India, chicos, rajemos porque ahí…", disparó.

La furiosa respuesta de La China Suárez tras los rumores de romance

Tras las especulaciones, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones que la relacionaban con el futbolista. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", escribió en sus redes sociales.

La China vía Instagram: captura web

Pero su descargo no terminó ahí:furiosa por las teorías sobre su vida privada, la actriz apuntó directamente contra la prensa argentina. "La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", lanzó sin filtro.

Por último, lanzó una fuerte acusación contra los medios de comunicación: "La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, no obedecés, o no pasás sobres, te ensucian".