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Cande Tinelli reveló intimidades de su separación de Coti Sorokin y sorprendió con una confesión: "Lo revisé"

La hija de Marcelo Tinelli habló sin filtros sobre el fracaso de su matrimonio con el músico, reveló cómo vivió su estadía en España y reconoció que llegó a desconfiar de su pareja.

La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

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Cande Tinelli pasó por el programa de streaming que conduce Ángel de Brito y volvió a hablar sin filtros sobre el final de su relación con Coti Sorokin. Durante la entrevista, la hija de Marcelo Tinelli hizo varias confesiones sobre su fallido matrimonio con el músico y sorprendió a todos los presentes.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
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Todo sucedió durante una charla con el conductor en la que la influencer repasó los cinco años de romance que mantuvo con el artista, con quien se casó en febrero de 2024. Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin apenas un año después de haber dado el sí.

Cande Tinelli y Coti

Cande Tinelli y Coti

Entre recuerdos y anécdotas familiares, Cande también reconstruyó cómo comenzó a quebrarse la relación. Primero, recordó un incómodo episodio que protagonizó su papá, Marcelo, durante la fiesta de casamiento, cuando decidió retirarse apenas había comenzado la celebración.

"De repente dijo: 'Me voy a dormir a Lolo', y no volvió más", contó De Brito. Lejos de restarle importancia, Cande reconoció que la actitud de su padre le había generado un profundo enojo: "Con Ángel nos mirábamos… Yo lo quería matar".

Cande Tinelli y los problemas que llegaron tras dar el "sí" con Coti

En ese contexto, la hija del conductor reconoció que los problemas de pareja se intensificaron después de la boda. "Nos empezamos a llevar un poco peor a partir del casamiento. También me costaba mucho estar en España. Dejé muchas cosas acá", explicó sobre la difícil adaptación que atravesó al instalarse en Europa.

Además, confesó que la convivencia estuvo marcada por la soledad. Mientras Coti viajaba por el mundo debido a sus compromisos laborales, ella intentaba adaptarse a una nueva vida lejos de sus afectos. "Mucha soledad, él se iba de gira y yo, si no lo acompañaba, me quedaba sola en Madrid. No tenía amigos allá", reconoció.

Cande Tinelli y Coti.

Cande Tinelli y Coti.

Pero una de las revelaciones más inesperadas llegó cuando Ángel quiso saber si alguna vez había desconfiado de su entonces marido y revisado sus conversaciones privadas.

"Puede ser que una vez lo revisé. Cuando estábamos muy mal…", confesó entre risas, dejando entrever que la relación atravesaba un momento complicado. De todas maneras, se mostró arrepentida de aquella actitud y fue contundente: "No hay que revisar, no lo haría nunca más en mi vida".

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