La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se llevará adelante el sábado 28 de noviembre desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo.
La Conmebol oficializó a Valenzuela de cara al encuentro que definirá al próximo campeón de la Copa Libertadores, por lo que el árbitro dirigirá su primer partido decisivo en el torneo más importante del continente. Por lo pronto, Estudiantes acumula dos triunfos, dos empates y una derrota con el venezolano con dos goles a favor y uno en contra, mientras que se impuso 1-0 sobre Corinthians en Brasil por los cuartos de final en el último encuentro con el réferi.
Por su parte, el conjunto brasileño se mantiene invicto bajo la conducción del árbitro venezolano debido a que lleva cinco victorias y un empate.
El árbitro venezolano Jesús Valenzuela.
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Valenzuela cuenta con experiencia en definiciones entre clubes argentinos y brasileños, ya que arbitró el partido de vuelta entre Racing y Botafogo por la Recopa Sudamericana 2025, en el que la Academia se impuso 2-0 en Brasil y 4-0 en el global.
El primero en clasificarse a la final fue Palmeiras, que llegó a los penales tras igualar 2-2 en el resultado global de las semifinales con Fluminense. En la ida había ganado 2-1 y en la vuelta cayó 1-0, mientras que ganó 5-3 en la tanda de penales en el Nubank Parque.
En tanto, luego Estudiantes hizo historia en el Maracaná y accedió a la final también por penales contra Flamengo, luego de que igualaran 0-0 en el resultado global.
Final de la Copa Libertadores: la terna arbitral completa de Estudiantes vs. Palmeiras
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
- Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).
- Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).
- Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
- Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colombia).
- VAR: Juan Soto (Venezuela).
- AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela).
- AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia).
- AVAR 3: David Rodríguez (Colombia).