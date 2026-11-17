Designaron al árbitro para la final de la Copa Libertadores: cómo le fue a Estudiantes y cuál es el dato llamativo La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) seleccionó al cuerpo arbitral que se desempeñará en el partido entre el Pincha y Palmeiras, que se disputará el 28 de noviembre en Montevideo. Por Agregar C5N en









Estudiantes se prepara para la final de la Copa Libertadores. @EdelpOficial

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se llevará adelante el sábado 28 de noviembre desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo.

La Conmebol oficializó a Valenzuela de cara al encuentro que definirá al próximo campeón de la Copa Libertadores, por lo que el árbitro dirigirá su primer partido decisivo en el torneo más importante del continente. Por lo pronto, Estudiantes acumula dos triunfos, dos empates y una derrota con el venezolano con dos goles a favor y uno en contra, mientras que se impuso 1-0 sobre Corinthians en Brasil por los cuartos de final en el último encuentro con el réferi.

Por su parte, el conjunto brasileño se mantiene invicto bajo la conducción del árbitro venezolano debido a que lleva cinco victorias y un empate.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela. REUTERS/Juan Mabromata Valenzuela cuenta con experiencia en definiciones entre clubes argentinos y brasileños, ya que arbitró el partido de vuelta entre Racing y Botafogo por la Recopa Sudamericana 2025, en el que la Academia se impuso 2-0 en Brasil y 4-0 en el global.

El primero en clasificarse a la final fue Palmeiras, que llegó a los penales tras igualar 2-2 en el resultado global de las semifinales con Fluminense. En la ida había ganado 2-1 y en la vuelta cayó 1-0, mientras que ganó 5-3 en la tanda de penales en el Nubank Parque.