Nueva película y otro cambio: así fue la impactante transformación de Christian Bale El actor vuelve a sorprender con una caracterización para su próximo proyecto cinematográfico, en el que comparte elenco con Nicolas Cage. La producción llegará a una plataforma de streaming en noviembre. Por Agregar C5N en









Christian Bale caracterizado como Al Davis en Madden, la película que protagoniza junto a Nicolas Cage y que se estrenará en Prime Video.

El intérprete asumió un nuevo desafío para representar a una figura reconocida del deporte estadounidense.

Su trabajo durante el rodaje despertó elogios entre quienes compartieron escenas con él.

La película reconstruye un vínculo clave en la historia del fútbol americano.

El primer adelanto permitió conocer algunos detalles de la producción. Nueva película y otro cambio: Christian Bale volvió a sorprender con un cambio de imagen para interpretar a Al Davis en Madden, la nueva película de Prime Video que protagoniza junto a Nicolas Cage. El actor se puso en la piel del histórico propietario de los Oakland Raiders y recibió elogios por su trabajo durante el rodaje. Así fue la impactante transformación.

A sus 52 años, Bale reafirma su capacidad para transformarse en cada personaje. Esta vez, el desafío fue recrear la apariencia y los gestos de Davis, una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol americano.

La película, que llegará a Prime Video el próximo 18 de noviembre, también cuenta con Nicolas Cage en el papel de John Madden, el entrenador que mantuvo una estrecha relación con Davis. La historia recorre el vínculo entre ambos y su influencia en los Oakland Raiders, equipo que conquistó el Super Bowl en 1977.

Como fue la impresionante transformación de Christian Bale El primer tráiler de la producción permite ver el nuevo aspecto de Christian Bale: lleva el pelo peinado hacia atrás, entradas pronunciadas, patillas y anteojos. La caracterización busca reproducir la imagen característica del empresario deportivo. Uno de los testimonios que más llamó la atención sobre el trabajo de Bale fue el de Miles Burris, exjugador de fútbol americano y actor, que coincidió con él durante el rodaje.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Burris destacó el nivel de compromiso del protagonista con el personaje. Según relató, Bale mantenía la forma de hablar y los movimientos de Al Davis incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. También señaló que cada escena mostraba nuevos matices de su interpretación y describió la experiencia de verlo trabajar como una verdadera clase magistral.