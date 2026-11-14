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Sentido homenaje de Los Palmeras en pleno show: el emotivo recuerdo a Marcos Camino en Cañuelas

Ante una multitud en la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, la histórica agrupación de cumbia santafesina recordó a su fundador, tras su reciente fallecimiento, llevando su mítico acordeón al escenario.

La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino

La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino, fallecido en los últimos días.

Los Palmeras brindaron un show multitudinario en la apertura de la Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche 2026, atravesados por el dolor tras la partida de Marcos Camino, fundador y referente de la cumbia santafesina. La mítica banda, en el momento de mayor carga emotiva de la noche, decidió homenajear a su histórico líder llevando al escenario el acordeón que lo acompañó toda su vida artística.

La mítica banda, ya sin Marcos Camino y con la ausencia de su vocalista, Cacho Deicas.
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El acordeón de Marcos Camino, presente en el escenario de Cañuelas.

El acordeón de Marcos Camino, presente en el escenario de Cañuelas.

Ante alrededor de 30 mil personas, según informó el medio local El Ciudadano de Cañuelas, la presentación de la icónica banda estuvo profundamente marcada por el recuerdo de Camino, quien falleció de manera trágica el lunes anterior. Con la voz de Pablo López al frente del grupo, la música y el sentimiento se unieron sobre las tablas para rendirle un sentido tributo a su legado musical.

Durante el espectáculo, la agrupación homenajeó la trayectoria del histórico músico que marcó la identidad de la cumbia santafesina a lo largo de las décadas. La multitud que colmó el predio acompañó el emotivo momento entre aplausos y ovaciones, transformando el dolor por la partida del emblemático acordeonista en una celebración colectiva de su obra. Cabe destacar la ausencia de su hijo, Marcos Camino Jr, quien suele estar presente activamente en la banda.

El homenaje de Los Palmeras a Marcos Camino, fundador de la banda.

El homenaje de Los Palmeras a Marcos Camino, fundador de la banda.

De esta manera, el arranque de la exposición combinó el fervor popular de los espectáculos masivos con la profunda emoción de un reconocimiento a una de las máximas figuras del género. La celebración continuará durante todo el fin de semana en el predio ferial con los recitales de Destino San Javier y el cierre a puro cuarteto de La Konga.

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El conmovedor adiós de Los Palmeras a Marcos Camino: "Hasta siempre, gracias por todo"

El mundo de la música argentina se encuentra aún conmovido por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras, Marcos Camino. A días de la triste noticia, la banda publicó un último y conmovedor adiós para el artista. "Se apagó el acordeón, se murió el padre de la cumbia", lamentaron.

El grupo publicó un video con imágenes del músico junto a sus compañeros, acompañado por una voz en off que recorre su historia y destaca su lugar como "leyenda" de la cumbia santafesina. El conjunto también compartió un texto en el que agradecen su aporte y recuerdan su trayectoria de más de 50 años.

"¡Hasta siempre, Marcos! Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras. Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas. Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión", escribieron junto al clip.

Al mismo tiempo, agregaron: "No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste. Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo".

"La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y, cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos", remarcaron.

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