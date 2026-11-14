14 de noviembre de 2026 Inicio
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Se extiende el fin de semana largo: por qué será feriado el martes 24 de noviembre en 2026

Una celebración local en la provincia de Buenos Aires modificará la actividad habitual y sumará una jornada de descanso al calendario de noviembre.

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Se extiende el fin de semana largo: será feriado el martes 24 de noviembre.

Se extiende el fin de semana largo: será feriado el martes 24 de noviembre.

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  • Noviembre sumará un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada estará relacionada con la conmemoración de un aniversario fundacional.
  • El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.
  • La fecha permitirá extender el fin de semana largo a cuatro días consecutivos.

El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.

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En esta ocasión, el feriado estará ubicado justo un día después del lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Esta coincidencia permitirá que los habitantes alcanzados por la disposición puedan disfrutar de 4 jornadas consecutivas de descanso.

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Por qué será feriado el martes 24 de noviembre en 2026

El martes 24 de noviembre será feriado en la localidad bonaerense de Arboledas, perteneciente al partido de Daireaux. El motivo de la jornada tiene que ver con la celebración de su 114° aniversario fundacional. En 2024, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la incorporó al programa Pueblos Turísticos, destacando su identidad rural y sus tradiciones comunitarias.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Estaci&oacute;n Arboledas.

Estación Arboledas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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