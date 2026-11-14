- Noviembre sumará un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires.
- La jornada estará relacionada con la conmemoración de un aniversario fundacional.
- El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.
- La fecha permitirá extender el fin de semana largo a cuatro días consecutivos.
El cronograma de noviembre incorporará nuevas jornadas de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados nacionales se sumarán fechas propias de cada distrito, relacionadas con aniversarios de fundación y festividades patronales que modificarán la actividad habitual.
En esta ocasión, el feriado estará ubicado justo un día después del lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Esta coincidencia permitirá que los habitantes alcanzados por la disposición puedan disfrutar de 4 jornadas consecutivas de descanso.
Será feriado el martes 24 de noviembre: ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?
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Por qué será feriado el martes 24 de noviembre en 2026
El martes 24 de noviembre será feriado en la localidad bonaerense de Arboledas, perteneciente al partido de Daireaux. El motivo de la jornada tiene que ver con la celebración de su 114° aniversario fundacional. En 2024, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la incorporó al programa Pueblos Turísticos, destacando su identidad rural y sus tradiciones comunitarias.
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.