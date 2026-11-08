8 de noviembre de 2026 Inicio
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Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

La actriz asistió a la premiere británica de la nueva película de Los juegos del hambre y compartió una elección de estilo que llamó la atención en las redes sociales.

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Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

  • La ocasión en la que apareció la actriz.
  • Los detalles de la propuesta de Robert Wun.
  • Los accesorios que completaron el estilismo.
  • La inspiración detrás de la elección de moda.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja: la actriz volvió a captar todas las miradas con una elección de moda que combinó delicadeza, volumen y una estética teatral.

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En lugar de optar por un vestido de gala tradicional, Fanning llevó una creación que combinó referencias de danza, corsetería y alta costura. El resultado fue una interpretación original del balletcore, con una impronta teatral que convirtió su aparición en uno de los momentos destacados de la alfombra roja.

La elección también dialogó con la identidad visual de Effie Trinket, el personaje que Elle Fanning interpreta en la nueva entrega de la franquicia. En las películas anteriores, sus accesorios llamativos, sombreros y peinados extravagantes fueron parte de una imagen reconocible.

Como fue el look de Elle Fanning que sorprendió en la alfombra roja

La actriz asistió a la premiere británica de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con un vestido rosa inspirado en el universo del ballet y en el estilo de su personaje, Effie Trinket. El diseño estuvo a cargo de Robert Wun y se destacó por una silueta poco convencional, que fusionó elementos clásicos de la danza con recursos de alta costura.

La propuesta incluyó un corsé estructurado, una falda corta con varias capas de tul y un llamativo tocado con una figura de bailarina. La pieza principal del estilismo fue un look rosado que combinó distintas texturas y volúmenes. En la parte superior, el corsé con peplum marcó la cintura y aportó una estructura rígida, mientras que la falda sumó capas de tul y volados que evocaron la forma de un tutú.

El contraste entre la firmeza del bustier y la ligereza de los materiales fue uno de los rasgos más destacados del diseño. Además, el tono claro, cercano al de las zapatillas de baile, reforzó la inspiración en la disciplina artística sin reproducir literalmente un vestuario de escenario. La creación pertenece a la colección otoño 2026 de Robert Wun y llevó la tendencia balletcore hacia una versión más teatral y sofisticada.

Los complementos también siguieron la inspiración del conjunto, al elegir zapatos de punta realizados en tul por Aquazzura, que mantuvieron la referencia al ballet y acompañaron la silueta del vestido sin quitarle protagonismo. En el cuello llevó un collar corto de diamantes, que aportó un punto de brillo y equilibró la composición. El tocado, con una figura de bailarina, fue otro de los detalles centrales y terminó de construir la estética de fantasía del estilismo.

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